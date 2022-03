Fabio Quartararo saldrá desde la primera línea de salida en el GP de Indonesia, la segunda carrera de la temporada que se celebrará este domingo. El piloto francés fue el más rápido en la clasificación celebrada sobre el trazado de Mandalika mientras que Marc Márquez lo hará desde la decimoquinta posición después de caerse dos veces en la Q1. El campeón español tendrá que remontar para lograr su primera victoria de la temporada.

Tras la primera carrera del año en la que fue quinto, Marc Márquez fue tercero en los libres de la mañana del viernes y por la tarde volvió a tocarse con el suelo tras una caída totalmente prescindible. El décimo puesto en la sesión de la tarde obligó al piloto español a tener las orejas tiesas el sábado. Después del aviso en la tarde del viernes, Márquez firmó el mejor tiempo en los terceros libres pero no pudo acceder de forma directa a la Q2 en los últimos libres que dominó Morbidelli por delante de Bezzecchi, Zarco, Quartararo y Rins. El campeón español se la tendría que jugar en una Q1 dramática donde se fue dos veces al suelo en la misma curva.

Doble caída de Márquez

Después de marcar el tercer mejor tiempo en sus primeros intentos, el ocho veces campeón del mundo se cayó en la curva 12 cuando restaban menos de cinco minutos para el final de la Q1. Nada más irse al asfalto, Márquez salió corriendo en busca de la segunda moto para mejorar su marca y volvió a caerse en la misma curva. Esto condena a la remontada la piloto español que saldrá desde la decimoquinta posición en Indonesia.

Finalmente, Fabio Quartararo fue el más rápido en la Q2 y saldrá desde la pole en el Gran Premio de Indonesia de MotoGP. El de Yamaha saldrá en primera fila por delante de Jorge Martín, que fue el mejor español en la sesión del sábado. Zarco fue tercero y Blinder cuarto. Márquez tendrá que remar mucho para subirse al podio en Indonesia.

