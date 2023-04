Puros y whisky: así se comportaba Negreira delante de los árbitros

José María Enríquez Negreira, ex número dos de los árbitros españoles durante 24 años, era un bon vivant incluso a ojos de los colegiados. Alfonso Pino Zamorano sabe bien de lo que habla tras haber compartido con el directivo catalán década y media de encuentros y conversaciones en su etapa como trencilla profesional. El ex colegiado relata como se las gastaba el antiguo número 2 de los árbitros en una entrevista concedida a OKDIARIO.

«Yo lo veía fumarse los puros que se fumaba, como los presidentes de bancos o de clubes. Luego se tomaba sus whiskys y ya está. No hacía nada más», admite el colegiado a este periódico, que admite que Negreira estaba más implicado en sus primeros años en la élite, a finales de los 90.

Pese a esa imagen impactante de inicio, Pino Zamorano confiesa que Negreira mantenía una gran cercanía con muchos miembros del colectivo en sus días como árbitros. «Era un señor que siempre estaba muy pendiente. Cuando estabas en las concentraciones y habías tenido algún problema en algún sitio, siempre llegaba y era el que te pasaba la mano por el lomo y te decía «venga, no pasa nada, que todos nos hemos equivocado. Empatizaba mucho con nosotros», reconoce el colegiado castellano-manchego sobre el papel del hombre que se llevó más de siete millones del Barcelona.

«Se implicaba mucho con nosotros»

«Yo cuando saltó la noticia me quedé perplejo. Al principio, a este hombre le tenía cierto cariño porque era un señor que se implicaba mucho con nosotros. Nos daba las charlas técnicas al principio, hace mucho tiempo, cuando no existía la figura del director deportivo, pero no mandaba nada», zanja sobre la imagen que los colegiados tenían de Negreira cuando se reunían.