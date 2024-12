La próxima temporada de Sinner, en jaque por el dopaje: podría disputar un único Grand Slam

Puño en alto y trofeo entre manos. Es la imagen más asociada a Jannik Sinner a lo largo de todo 2024. Hasta en nueve ocasiones se ha reproducido. Ocho durante el circuito de ATP, dos ellas dentro del marco de un Grand Slam, y otra con su selección tras la consecución de la segunda Davis seguida para Italia.

Sinner ha sido el rey de la velocidad en 2024. Ha firmado su tiranía sobre la superficie más rápida del circuito. En orden cronológico. Open de Australia, Róterdam, Miami, Halle, Cincinnati, Us Open, Shanghái, ATP Finals, y Copa Davis. Su reinado se extiende al observar su palmarés. 16 de los 18 trofeos que descansan en su vitrina los ha conseguido sobre pista dura.

Se siente cómodo sobre una superficie que alimenta su tenis. Saque potente y derecha castigadora. Su golpeo, además, crece en intensidad a medida que se desarrolla el punto. Su balance es de 185 victorias y 49 derrotas. Apabulla también en indoor con un 73-21. Lo sorprendente de su juego no es su juego en sí, sino a la velocidad que lo desempeña.

El epílogo del triunfal año de Sinner lleva la firma de la Davis, aunque contrasta también con la sombra, todavía sin disipar, de su doble dopaje por Clostebol. Aún pendiente de resolución después de que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) apelase el desenlace inicial y solicitase hasta dos años de castigo para el italiano con su recurso elevado al TAS.

¿Open de Australia y se acabó para Sinner?

Se ha conocido ahora que la resolución de su caso no se producirá hasta febrero de 2025, después de que se haya disputado el Open de Australia, título que defiende. El primer Grand Slam del año podría ser el último que disputara el italiano si la sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo falla en su contra.

«Tuve un momento de oscuridad total. No sabía qué decir. Las palabras no salían de mi boca. Me quedé totalmente petrificado. Tenía miedo de todo y de toda la gente. Fue difícil y lo sigue siendo. Miraba a mi alrededor y me preguntaba qué pensaba realmente la gente de mí», ha llegado a admitir el italiano.

«Sé que no he hecho nada malo, que siempre he respetado las reglas. Y estoy tranquilo. Ya he tenido tres audiencias y las tres resultaron a mi favor, así que yo voy a colaborar y a trabajar, y veremos qué sale. Pero soy muy positivo. Obviamente, estar en esta posición no me gusta», añadió.

La gloria y la sospecha se ciernen sobre un Sinner cuya única presencia asegurada para 2025 es el Open de Australia. El resto del año está en el aire. Tanto en lo referido a Grand Slams como al resto de torneos ATP. El italiano, rey de la velocidad en 2024, vive entre dos realidades antagónicas. La cuenta atrás para conocer la resolución ya ha comenzado.