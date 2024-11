Jannik Sinner, el rey de la velocidad

Puño en alto, y raquetazo a la grada del Carpena. Festeja Italia, sonríe Jannik, que no cesa en su empeño de redondear con la Davis un año excelso. Triunfo tras triunfo. A uno más de otra Ensaladera, la segunda consecutiva. «I-ta-lia», brama el Carpena, aunque el mensaje bien podría incluir el nombre del tenista más en forma de la actualidad. Jannik Sinner.

Sinner es inmisericorde. Más todavía en pista dura. Encuentra siempre un resquicio que no tapa su rival. Y si no lo hay, se lo fabrica. No importa que la pelota le venga desviada por la red, que esté obligado a golpear a bote pronto, o que su rival le envíe un ganador a la esquina. Llega a todos los rincones con su plasticidad.

Es el rey de la velocidad. Ha firmado su tiranía sobre la superficie más rápida del circuito. En orden cronológico. Open de Australia, Róterdam, Miami, Halle, Cincinnati, Us Open, Shanghái, ATP Finals, y está cerca de seguir el mismo desenlace en la Copa Davis. Holanda es su último obstáculo para rey de la rapidez. Su reinado se extiende cuando se observa su palmarés. 16 de los 18 trofeos que descansan en su vitrina los ha conseguido sobre pista dura.

Se siente cómodo sobre una superficie que alimenta su tenis. Saque potente y derecha castigadora. Su golpeo, además, crece en intensidad a medida que se desarrolla el punto. Su balance es de 185 victorias y 49 derrotas. Apabulla también en indoor con un 73-21.

Tiranía de Sinner en pista dura

Lo sorprendente de su juego no es su juego en sí, sino a la velocidad que lo desempeña. Compite a una marcha distinta al resto de raquetas. Sólo una gran versión de Alcaraz es capaz de igualar. Ningún tenista ha sido capaz de ganarle cinco juegos en un mismo set desde Shanghái, alrededor de hace dos meses.

Un año inmejorable el suyo, únicamente oscurecido por el Clostebol, un esteroide anabólico prohibido por el que dio un doble positivo en marzo y que todavía le atormenta y que aún está por hallar una resolución final. Se contaminó porque su ya ex fisioterapeuta, le practicó un masaje sin ponerse los guantes y él ya estaba contaminado.

«Tuve un momento de oscuridad total. Fue difícil y lo sigue siendo. Sé que no he hecho nada malo, que siempre he respetado las reglas. Sé que no he hecho nada malo, que siempre he respetado las reglas. Y estoy tranquilo. Ya he tenido tres audiencias y las tres resultaron a mi favor, así que yo voy a colaborar y a trabajar». Lo