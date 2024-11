Sinner acelera para sellar el billete de Italia a otra final de la Copa Davis

¿Dónde estála victoria? Pregunta el himno de Italia. En Málaga responden Matteo Berrettini primero y Jannik Sinner después. Sus victorias ante Kokkinakis (6-7, 6-3, 7-5) y De Miñaur (6-3, 6-4) respectivamente confirman el arribo del combinado italiano por segundo año consecutivo en la final de la Copa Davis. Territorio inhóspito en los 25 anteriores.

Se siente como en casa el bueno de Berrettini, que cuenta con el empuje de gran parte de una grada teñida de azul. Ha renacido el italiano en esta Davis. Ha recuperado la chispa y vuelve a lucir con brío sobre la exigente pista del Carpena. La descifra bien Matteo, que sale así de la oquedad en la que se encontraba física y anímicamente.

Las lesiones han mermando su tenis desde la pandemia. Superó el coronavirus, también una lesión en el oblicuo y el paso por el quirófano para solucionar su problema en la muñeca. La tiene suelta en Málaga. Un cañón en el saque y en la derecha que le permite asegurarse su servicio. Sufre al revés. Lo sabe Kokkinakis, que pretende explotar esa debilidad virando la dirección del juego a ese sector.

Se defiende Berrettini que logras quebrar a Kokkinakis y trasladar de lado el agobio, cuya intensidad se incrementa con la llegada del tie break. Se le van al australiano dos bolas que recupera con un parcial de cuatro puntos seguidos para inclinar la primera manga de su lado. No zozobra el italiano, que encuentra en el alambre su mejor aliado.

Aumenta sus puntos ganados tras el primer y segundo servicio y el oceánico entra en barrena. Sus ganadores ya empujan a Berrittini al fondo de la pista. El segundo set se tiñe de italiano que mantiene su solidez al servicio en el tercero para golpear con determinación cuando el partido ya se encaminaba al tie break. Lo evitó Berrittini, que le dejó a Sinner la final a un golpe.

Sinner culmina el trabajo de Berrettini

Lo dio el número uno del mundo ante un rival, De Miñaur, que se muestra voluntarioso sobre la pista. Pero sobre él cae la hemeroteca, que dice que nunca ha sido capaz de doblegar al italiano. No lo consiguió en Turín hace una semana y tampoco lo logra en Málaga. También recae sobre él la potencia de la mejor raqueta del planeta en este momento.

Se movía bien de Miñaur, aunque, por más que pusiera empeño, Sinner es inmisericorde. Más todavía en pista dura. Es el rey de la velocidad. Encuentra siempre un resquicio que no tapa su rival. Y si no lo hay, se lo fabrica. No importa que la pelota le venga desviada por la red, que esté obligado a golpear a bote pronto, o que su rival le envíe un ganador a la esquina. Llega a todos los rincones con su plasticidad.

Se revuelve el australiano con break, pero lo sofoca Jannik con un vendaval. No obtiene respuesta desde el otro lado porque no se puede articular. Puño en alto, y raquetazo a la grada del Carpena. Festeja Italia, Sonríe Jannik que no cesa en su empeño de redondear con la Davis un año excelso. Triunfo tras triunfo. A uno más de otra Ensaladera, la segunda consecutiva. «I-ta-lia», grita el Carpena.