El príncipe Alberto de Mónaco se emocionó y lloró con la victoria de Charles Leclerc

El príncipe Alberto de Mónaco no pudo evitar las lágrimas y se mostró muy emocionado tras la victoria de Charles Leclerc en el Gran Premio de Mónaco de F1. El piloto de Ferrari fue el primer monegasco que conquistó la carrera de su país y Alberto II llegó a llorar por el triunfo de Leclerc e incluso se desató en la ceremonia de premiación cogiendo él también el champán.

El Gran Premio de Mónaco es una de las citas más históricas de la F1 y este domingo Charles Leclerc, en su país, pudo ganarlo ante el fervor de los monegascos y del propio príncipe Alberto, que en el podio no pudo evitar las lágrimas por este éxito del deporte del Principado. Pocas veces se ven en el deporte imágenes de este tipo.

Alberto II estuvo muy cariñoso con Leclerc, ganador de esta octava carrera del Mundial de F1. Con Piastri y Sainz en el podio, Leclerc llevó una bandera de Mónaco y el príncipe Alberto se emocionó desde el inicio de la ceremonia de premiación. Si lloró al ver al piloto de Ferrari como campeón de la carrera, cuando le entregó el trofeo volvió a hacerlo, más emocionado que nunca. Acompañado de Charlene en el podio, Alberto II disfrutó muchísimo del triunfo de Leclerc.

Tanto que cuando llegó el turno del champán, él cogió una y empezó a mojar a los tres pilotos del podio, especialmente a Charles Leclerc, que no quiso devolverle el disparo y no mojó al príncipe Alberto. Nunca antes se había visto al príncipe soberano de Mónaco de esta forma, pero también la ocasión lo requería ante la primera victoria de un piloto monegasco en el Gran Premio de Mónaco, que tiene ya más de 70 años de historia.

A su vez, Andrea Casiraghi, hijo mayor de la princesa Carolina de Mónaco y sobrino de Alberto II, también fue uno de los que más celebró la victoria de Leclerc en las calles de Mónaco. Casiraghi levantó los brazos y coreó el nombre del piloto de Ferrari, muy feliz por ganar en su casa.

¡Hasta el Príncipe Alberto está emocionado! 🥹 SE CAE MÓNACO con este triunfo de Leclerc#MonacoDAZNF1 🇲🇨 pic.twitter.com/QJd4seHC1T — DAZN España (@DAZN_ES) May 26, 2024

«No tengo palabras. Es una carrera tan difícil, creo que haber empezado en pole dos veces y no haber llegado aquí hace que esto sea mejor. Es la carrera que me hizo querer ser piloto de F1», comentó Leclerc tras su victoria en el trazado urbano de Gran Premio de Mónaco. «Las emociones ya me estaban embargando y estaba pensando en mi padre. Él lo ha dado todo para que yo llegara aquí y era nuestro sueño que yo ganara aquí», añadió el piloto de Ferrari.

Victoria de Leclerc en Mónaco

Charles Leclerc firmó en Mónaco, su país, su primera victoria de la temporada, el segundo triunfo para Ferrari en este Mundial 2024 tras el de Carlos Sainz en Australia. Leclerc se asienta en la segunda posición de la clasificación general e incluso recorta 17 puntos a Max Verstappen, que sólo pudo ser sexto en el circuito urbano de Mónaco. La distancia entre uno y otro es de 31 puntos, por lo que el Mundial no está ni mucho menos decidido.

En segundo lugar en Mónaco llegó Oscar Piastri, mientras que Carlos Sainz firmó un gran podio y acabó tercero en una exigente carrera en la que llegó a pinchar