No corren buenos tiempos para Joaquín Sánchez tras salir a la luz unas supuestas conversaciones íntimas y privadas con Claudia Bavel, modelo de Onlyfans y actriz de cine para adultos que también fue relacionada y pillada con Iker Casillas semanas atrás. El ex futbolista del Real Betis se ha visto envuelto en este asunto, que afecta directamente también a su familia, concretamente a su mujer Susana Saborido y sus hijas.

El que fuera extremo verdiblanco no queda bien con esos presuntos mensajes subidos de tono que envió a la joven catalana, y la primera reacción de su esposa ha sido contundente. Susana, que junto a sus hijas y Joaquín protagonizan un programa en Antena 3, ha publicado en sus redes sociales un vídeo en el que no aparece el ex jugador. Sale ella sola o en compañía de sus hijas, de sus amigas o de su familia. Pero ni rastro de Joaquín Sánchez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susana (@susanayj7)



Obviamente, muchos usuarios se han percatado de ello y el post se ha llenado de comentarios hacia Susana. El matrimonio no debe estar viviendo su mejor momento tras filtrarse esos chats entre Joaquín y Claudia Bavel, y la mujer del ex bético ha recibido muchísimo apoyo en las redes sociales a raíz del citado vídeo, publicado hace unas horas.

«Es duro lo que estás viviendo, creo que muchas nos identificamos contigo pero solo tú sabes si merece la pena seguir…. Los hombres no piensan y se dejan involucrar por mujeres así para luego darse cuenta que la cagaron. Estoy segura que tú juaqui lo está pasando mal también no dejen que se desmorone esta familia tan bonita que han construido y lo más importante no dejes que te borren la sonrisa guapísima», le dice una seguidora.

«¿Estais todos locos o que? ¿Por unos mensajes nos vamos a poner todos locos? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra.Utilizamos las redes para soltar y soltar. Señoras y señores dejen en paz a esta familia. Ese record de audiencia hacia mucha pupita. Y ahora a costa de esa familia quieren ganar ellos audiencia. Que pare ya todo eso!», comentaba otro, indignado con lo sucedido. «Mucho ánimo Susana, eres una mujer que ha sacrificado mucho por su familia y ahora te toca apoyarte en tus hijas y los que te quieren. Un abrazo grande», añadía otra chica.

El caso es que ninguno se ha pronunciado realmente tras lo ocurrido, pero los rumores sobre un posible distanciamiento entre Joaquín y su mujer están ahí desde que se hizo público ese chat privado entre el jugador y la modelo Claudia Bavel, con la que hablaba en actitud cariñosa y con la que según esos mensajes habría estado cerca de quedar durante uno de sus viajes de trabajo a Barcelona.