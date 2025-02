Claudia Bavel habla muy claro sobre sus chats íntimos con Joaquín y Casillas

Claudia Bavel sigue dando mucho que hablar en las redes sociales y en los medios de comunicación del corazón. Hace unos días se filtraron sus mensajes privados con el ex jugador del Betis Joaquín Sánchez, casado y con dos hijas, y la creadora de contenido catalana no entiende por qué recibe críticas si ella está soltera y no tiene ningún compromiso sentimental con nadie.

La que fuera actriz de cine para adultos ha estallado por esos ataques que recibe en las redes y habla muy claro de esas conversaciones privadas tanto con el ex verdiblanco como con Iker Casillas, con quien fue pillada en Barcelona semanas atrás.

«Aquí se juzga mucho por todo. Sí, compartí chats con amigas que yo creía amigas. Amigas que han comido en mi mesa, luego se han ido a la televisión y que ahora se han dedicado a enviar mis chats a la televisión», ha comenzado diciendo la modelo de OnlyFans a través de las historias de su perfil de Instagram. «¿Quién no habla con sus amigos sobre las cosas que le pasan? Mi problema ha sido confiar en quién no debía. Y sí, antes de que vayan a televisión a mi costa, prefiero aclarar yo las cosas con la verdad», añade.

Los mensajes entre Claudia Bavel y Joaquin💣.#NQFS21F pic.twitter.com/ixM9D9mui1 — TEN TV (@TENtv) February 21, 2025

«Juzgáis que si yo contesto a estas personas para quedar y hacer ‘fotos robadas’, pero no se habla de que estas personas son quien contactan conmigo (incluso teniendo o no pareja)», señala muy tajante. Finalmente, Claudia Bavel ha insistido en que ella no necesita ninguna fama y que ya era conocida antes de todo el revuelo que se ha organizado en torno a su persona por estas conversaciones.

«De verdad, increíble que aún se centre todo en que si yo quiero fama por estas personas. Fama, ¿de qué? ¿De ser quién a raíz de? Si ellos llegaron a mi perfil de Instagram no creo que sea porque soy una chica anónima de 300 seguidores. No soy mediática, pero en mi sector no me han ido mal las cosas. No necesito de esto, de verdad, solo habéis visto un 10 % de mi MD y ya estáis escandalizados. Y el machismo de atacarme a mí cuando yo no estoy casada es alucinante. ¿2025?», sentencia.