Claudia Bavel no se achanta. Pese al comunicado de Iker Casillas asegurando que tomará acciones legales contra quien dañe su honor, la modelo de OnlyFans y actriz de cine para adultos se ha sentado por segunda semana consecutiva en el plató del programa ¡De Viernes! para seguir contando su versión sobre su relación con el ex portero del Real Madrid y de la Selección. Además, la influencer ha hablado sobre el vídeo de contenido sexual de ambos que, supuestamente, el ex futbolista habría filtrado.

«La información que tiene Iker en su poder es algo muy íntimo que deseo que no sea real que se ha difundido, porque sería un antes y un después», ha advertido la joven, insistiendo en la versión del romance que viene contando: «Hay que tener en cuenta que nosotros hemos sido pareja un año y medio y da margen a vivir cosas que son muy privadas en una relación, que no deberían ser difundidas de ninguna manera», ha dicho muy tajante.

Claudia Bavel reacciona a la supuesta difusión de un vídeo sexual de ella e Iker Casillas: «Espero que no sea verdad» #DeViernes https://t.co/PYbS4Xa2D8 — De viernes (@deviernestv) February 8, 2025

«A mí me escribió una chica de Granada de la nada que, supuestamente, tiene el vídeo. Me mandó varias fotos de esas que se borran y me describió como es el vídeo, el lugar y todo. Que lo tenga en su poder no lo sé, pero sí lo ha visto», ha contado la catalana en el espacio de Telecinco, añadiendo que esa chica granadina sería otra de las amantes del ex guardameta del Real Madrid.

Claudia Bavel asegura que ambos se grabaron teniendo relaciones sexuales: «Decidimos en conjunto grabarnos. Se grabó con su teléfono porque a mí ese vídeo en mi móvil me daría miedo tenerlo, por si me lo roban o lo que sea. Pero yo le doy autorización, porque yo estoy ahí», explica dejando claro que se trató de algo consentido en todo momento (el hecho de grabarlo, no de difundirlo).

Casillas señala a Claudia Bavel

Sin mencionarla directamente, Iker Casillas dejó claro en un comunicado que está harto de lo que está haciendo Claudia Bavel, con quien se le vio en unas fotos tomadas en Barcelona. Y es que la modelo apareció en televisión recientemente para filtrar sus conversaciones con el ex portero, que no aguanta más, y estalló decidiendo poner en manos de sus abogados todo el asunto «ante los hechos inadmisibles que han ocurrido en los últimos días y las graves consecuencias personales que están provocando».

«No todo vale, no todo vale para ganar audiencia, no todo vale para obtener un lucro fácil o una fama tan efímera como inmerecida a mi costa; a costa de alguien cuya ‘notoriedad’ se debe únicamente a muchos años de trabajo y constancia; más cuando reitero, he intentado por todos los medios proteger mi intimidad», agregaba el ex futbolista. Del mismo modo, Casillas afirma que la situación para él ya es «insostenible», y anuncia que tomará acciones legales: «No voy a permitir más intromisiones en mi vida privada ni actuaciones que vulneren o menoscaben mi honor […] No voy a consentir que el hecho de ser considerado un ‘personaje público’, no se me respete o ello suponga no tener intimidad y vida privada, a la que tengo igual derecho que cualquiera».