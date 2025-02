Iker Casillas explota en las redes tras la polémica con la modelo Claudia Bavel y amenaza con denunciarla

Iker Casillas ha roto su silencio la noche de este martes después de vivir unas semanas muy delicadas para él tras la polémica surgida por su relación con la actriz porno y estrella de OnlyFans, Claudia Bavel. Y es que la modelo apareció en televisión recientemente para filtrar sus conversaciones con el ex portero del Real Madrid.

El ex futbolista, que no ha podido aguantar la presión, no ha podido evitar explotar a través de las redes y ha puesto en manos de sus abogados todo el asunto «ante los hechos inadmisibles que han ocurrido en los últimos días y las graves consecuencias personales que están provocando».

Casillas ha señalado antes que nada que, aunque agradece el gran apoyo que le han dado desde el mundo del fútbol, también ha tenido que enfrentarse a situaciones de su vida privada que «siempre he querido mantener fuera del foco mediático, ya que pertenecen a mi más estricta intimidad».

«A pesar de ese interés, jamás he negociado con mi vida privada, no he concedido una exclusiva ni he rentabilizado aquello que considero más personal y reservado; es más, siempre he pedido respeto y me he mantenido al margen de cotilleos y rumores o especulaciones», ha recalcado Casillas.

Asimismo, el que fuera campeón con España en el Mundial de Sudáfrica ha hecho hincapié en que lleva cinco años lejos del fútbol, y que, aunque no pueda ser «completamente anónimo», «sí lleva una vida normal como cualquier persona de mi edad y circunstancias; en definitiva, como cualquier ciudadano tendría derecho en este país».

«Mi reputación dañada y atacada»

Casillas ha lamentado también en el comunicado que cada cierto tiempo su nombre e imagen vuelvan a ser cuestionados: «Mi reputación dañada y atacada; y mi intimidad mercantilizada y utilizada como un mero entretenimiento o un ‘recurso televisivo’ más».

El portero español, además, ha profundizado en los documentos que han ido circulando por los medios, las redes sociales y la televisión: «Se difunden vídeos de mal gusto y cualquiera, sin ningún conocimiento de causa, se siente con derecho a lanzar comentarios, especulaciones y opiniones de cualquier tipo sobre mi vida personal, con un menosprecio absoluto, atentando contra mi intimidad y mi honor».

«No todo vale, no todo vale para ganar audiencia, no todo vale para obtener un lucro fácil o una fama tan efímera como inmerecida a mi costa; a costa de alguien cuya «notoriedad» se debe únicamente a muchos años de trabajo y constancia; más cuando reitero, he intentado por todos los medios proteger mi intimidad», ha agregado el ex futbolista.

Del mismo modo, Casillas afirma que la situación para él ya es «insostenible», y anuncia que tomará acciones legales: «No voy a permitir más intromisiones en mi vida privada ni actuaciones que vulneren o menoscaben mi honor […] No voy a consentir que el hecho de ser considerado un ‘personaje público’, no se me respete o ello suponga no tener intimidad y vida privada, a la que tengo igual derecho que cualquiera».