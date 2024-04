La prensa valenciana arremete contra el Barcelona: «Atraco en Montjuic»

En Valencia están muy enfadados por lo sucedido el lunes en Montjuic contra el Barcelona. La prensa valenciana habla de «escándalo» y «atraco en Montjuic» por el penalti no pitado de Íñigo Martínez sobre Peter Federico o el gol de Lewandowski, que es fuera de juego posicional de Fermín. El diario valenciano Superdeporte titula en su portada de la siguiente manera: «Escándalo».

«‘Atraco’ en Montjuic. Un valiente Valencia remonta el gol inicial del Barcelona, y aguanta tras la justa expulsión de Mamardashvili hasta el tanto clarísimo en fuera de juego posicional de Fermín», comienza diciendo el diario valenciano. Ese primer gol de Lewandowski supuso el empate a dos nada más arrancar la segunda mitad. Jaime Latre, desde el VAR, no avisó a De Burgos Bengoetxea de la posición en fuera de juego de Fermín, que hace intención de tocar el balón y despista al guardameta del Valencia.

Desde el diario valenciano también atacan a Jaime Latre, un viejo conocido de la afición valencianista. El colegiado oscense ya estuvo en el VAR en este mismo partido, el Barcelona-Valencia, de la temporada pasada en el Camp Nou y no señaló un penalti de Kessié sobre Fran Pérez en el minuto 85. «Jaime Latre, retratado en el VAR por segundo año consecutivo en el mismo partido. Sigue la batalla por Europa», concluye el citado diario deportivo

Hasta Rubén Baraja, técnico del Valencia, habló de la acción en rueda de prensa. «En el gol de cabeza de Lewandowski puede haber fuera de juego de Fermín…», le empieza diciendo el periodista al preparador che, que no le deja terminar y responde de manera tajante: «Puede haber no, lo hay. Él está en fuera de juego. Otra cosa es que vea que es posicional o que no interfiera, hay que ver otros partidos donde se han pitado estos fueras de juego».

Penalti de Íñigo Martínez

Ese gol condicionó el partido, ya que suponía el empate a dos a falta de poco más de 40 minutos por disputarse de la segunda mitad y el Valencia estaba con 10. Las cosas se ponían de cara para un Barcelona que, ni mucho menos, estaba sacando su mejor versión. Pero no sólo eso, minutos antes hay una jugada que marca el partido. Íñigo Martínez derriba claramente a Peter Federico dentro del área, pero ni De Burgos ni el VAR señalaron nada.

De Burgos le indica al canterano del Real Madrid cedido en el Valencia que se levanta y, unos segundos después, aseguró que desde el VAR le dijeron que podía reanudar el choque porque no había nada. El marcador era de 1-2 favorable al conjunto blanquinegro en ese instante, y poco después llegó el polémico gol de Lewandowski con Fermín en fuera de juego posicional. El canterano azulgrana se encuentra en la trayectoria del balón y el portero e incluso mete el cuerpo para intentar darle, pero nadie señaló nada.

Baraja no se lo podía creer. Es por eso que la prensa valenciana ha puesto el grito en el cielo ante el «atraco» y «escándalo» vivido en Montjuic. El Valencia se encuentra en plena batalla con Betis y Real Sociedad por la Europa League, y esta derrota le aleja un poco más de la posibilidad de jugar Europa. Por contra, este triunfo acerca al Barcelona a la segunda posición.