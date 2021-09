Una vez suspendido el Brasil-Argentina, todos se hacen la misma pregunta: ¿qué sanciones acarrearán todo este lío? Dentro del amplio espectro de posibilidades, los jugadores posiblemente sean multados y está por ver si el partido se disputa finalmente o si los puntos acaban en el casillero de una u otra selección. Será la FIFA ahora la que decida cómo solucionar este embrollo, si hay partido y sanciones.

Un punto clave en la suspensión del Brasil-Argentina es que fue decisión del árbitro. Según Infobae, el acta arbitral del venezolano Jesús Valenzuela alega los siguiente: «Se hicieron presentes personal de vigilancia sanitaria del estado comunicando que el encuentro no podría seguir por haber jugadores (Emiliano Martínez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero y Emiliano Buendía) que no habían hecho la cuarentena, según la legislación del estado de San Pablo. Procediendo a la suspensión del encuentro”.

La Conmebol, en un comunicado, lo refrendaba: «Por decisión del árbitro del partido, el encuentro organizado por FIFA entre Brasil y Argentina por las Eliminatorias para la Copa del Mundo queda suspendido. El árbitro y el comisario del partido elevarán un informe a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, la cual determinará los pasos a seguir. Estos procedimientos se ciñen estrictamente a las reglamentaciones vigentes. Las Eliminatorias para la Copa del Mundo es una competición de la FIFA. Todas las decisiones que atañen a su organización y desarrollo son potestad exclusiva de esa institución».

Que tanto la FIFA como la Conmebol permitieran a Argentina el acceso al país y dieran normalidad a la convocatoria de Scaloni hace pensar que una posible sanción de puntos repercutirá a Brasil y no a la albiceleste. Esto dice el reglamento de la FIFA: «La Comisión Disciplinaria de la FIFA podrá imponer sanciones contra las federaciones implicadas en aquellos partidos que no se disputen o que se suspendan de forma definitiva, excepto en casos de fuerza mayor admitidos por la FIFA. En tales casos, la Comisión Disciplinaria de la FIFA podrá decretar también la repetición del encuentro. Si una federación se retirara, si un partido no se pudiera disputar o si se suspende de forma definitiva por causas de fuerza mayor, la FIFA decidirá de manera discrecional las medidas que se deban adoptar y las acciones que estime necesarias. En el caso concreto de que un partido no llegara a disputarse o si se suspendiera de forma definitiva por causas de fuerza mayor, la FIFA podrá decretar su repetición».