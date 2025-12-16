Portimao vuelve al calendario de la Fórmula 1 y deja herido de muerte a Montmeló

Continúa la montaña rusa del calendario de la Fórmula 1. Esta vez mira al país vecino, a Portugal, donde regresará el Gran Circo tras seis años de ausencia. En el circuito de Portimao rugirán los motores en 2027 y 2028 después de alcanzar un acuerdo durante dos años. La entrada de Portimao deja tocado a Montmeló, que tiene garantizada la presencia hasta 2026 y podría alternarse con Spa en 2028 y 2030.

El gran premio belga tiene asegurado hasta 2031, aunque entra en un sistema de rotación debido al interés de la Fórmula 1 en llegar a nuevos mercados. Montmeló podría entrar en esa alternancia al tener Portimao firmada su asistencia hasta 2028 incluido y ser Madrid la sede del gran premio de España hasta 2035. Portimado ya fue sede de la Fórmula 1 como plan de emergencia en 2020 y 2021 cuando se cayeron circuitos por la pandemia.

Desde entonces desapareció del calendario y ahora regresan a una Fórmula 1 que sigue renovándose. Avanza hacia un modelo de circuito en el que importa más un paddock con todo tipo de lujos que atraiga a personalidades importantes que la mística del circuito en sí, poco importa la historia de trazados como el de Montmeló. El objetivo es llegar a cuantos más mercados, mejor.

Mientras, Madrid sigue dando pasos de gigante antes de organizar del 11 al 13 de septiembre el esperado y nuevo Gran Premio de España de Fórmula 1, el primero en el nuevo circuito urbano que se está levantando en la zona de IFEMA y Valdebebas. El trazado cada día está más cerca de recibir la homologación, el único requisito restante para la celebración de esta cita, después de que una delegación de la FIA quedase realmente satisfecha al comprobar en primera persona el estado de las obras este lunes.

«Todo ha ido bien», aseguran fuentes de Madring a OKDIARIO después de que varios altos cargos de la Federación Internacional del Automóvil visitasen el escenario que en unos meses se convertirá en el epicentro de la F1. Todo avanza según los plazos esperados e incluso con adelanto con partes del circuito ya asfaltadas, lo cual ha impresionado a la comitiva de la FIA.