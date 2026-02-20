El portero que asesinó a su amante y tiró el cadáver a sus perros… ¡va a jugar la Copa!

Bruno Fernandes vuelve a ser noticia en Brasil. El portero que mandó asesinar a su amante y tiró su cadáver a sus perros, milita ahora en el Vasco da Gama-AC, y su equipo cuenta con él para jugar la Taça do Brasil. A sus 41 años, podría debutar en la Copa contra el Velo Clube, algo que ha generado un gran revuelo en su país.

El veterano arquero brasileño fue sentenciado a 22 años de cárcel tras confesar haber ordenado el asesinato de su novia, cuyo cuerpo fue cortado y tirado a una manada de rottweilers para que se lo comieran. La modelo brasileña Eliza Samudio fue brutalmente asesinada en junio de 2010 y ahora la historia vuelve a ocupar portadas en el país sudamericano.

En enero de 2023, un tribunal concedió la libertad condicional a Bruno, con la condición de que se presente en la Secretaría de Administración Penitenciaria de Río de Janeiro cada tres meses. Poco después fichó por el Orion Futebol Clube, que anunció la incorporación del guardameta que anteriormente estuvo en Atlético Mineiro, Corinthians y Flamengo.

Bruno Fernandes mandó asesinar a su amante

El portero fue detenido en 2010 cuando aspiraba incluso a llegar a la selección brasileña. Fue condenado a veinte años y nueve meses de cárcel en 2013 por el asesinato de la modelo Eliza Samúdio, con quien tuvo un hijo que no había reconocido y que intentó no tener, según el testimonio de la joven antes de ser asesinada.

Eliza reclamaba a Bruno que reconociera la paternidad de su hijo Bruninho y le diera una pensión. Era un hecho probado, el portero de Flamengo era el padre de aquel niño fruto de una orgía grupal con su amante en la que los métodos anticonceptivos habían fallado. Bruno Fernandes siempre se negó a hacerse las pruebas y la situación llegó a los tribunales, pero la solución que encontró el guardameta fue acabar con la vida de Eliza. Fue golpeada y estrangulada hasta su muerte, para terminar deshaciéndose de su cuerpo echándoselo de comer a unos perros.