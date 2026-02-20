630 participantes, más de 200 proyectos de emprendimiento sénior y 12 finalistas: así es la VII edición de los Premios +50 Emprende

El jurado de los VII Premios +50 Emprende, la convocatoria de emprendimiento sénior más importante de España, ha seleccionado a los doce proyectos finalistas de esta edición, que este año ha contado con la participación de 630 emprendedores, un 30% más que el año pasado, y más de 200 iniciativas presentadas. En los próximos días los proyectos finalistas se presentarán presencialmente al jurado, presidido por Leopoldo Abadía, reconocido escritor, Doctor Ingeniero Industrial e ITP Harvard Business SchooL, y formado por expertos y profesionales del sector del emprendimiento.

Impulsados por SAVIA, el proyecto de Fundación Endesa en colaboración con Fundación Máshumano, y la productora 02:59 Films, estos galardones buscan visibilizar y apoyar el talento emprendedor de profesionales mayores de 50 años, ofreciendo nuevas oportunidades para su desarrollo profesional. Desde su creación en 2019, los premios han contribuido a romper estereotipos y combatir la discriminación por edad en el ámbito laboral, en un contexto donde más de 755.000 personas mayores de 50 años se encuentran desempleadas en España, según la última EPA.

Entre los proyectos presentados este año, se encuentran propuestas de áreas muy diversas, donde han irrumpido una gran variedad de iniciativas relacionadas con aspectos vinculados a la sostenibilidad y el medioambiente. Asimismo, la Inteligencia Artificial vuelve a ser protagonista en esta edición, poniendo de manifiesto que los profesionales sénior están actualizados y aplican la IA a sus negocios. En esta edición también se han presentado proyectos centrados en la salud, la economía circular y la España vaciada. Además, y en cuanto a la participación por género, está muy igualada, siendo un 52,5% de los participantes hombres y un 47,5% mujeres.

Los Premios +50 Emprende incluyen, por segundo año consecutivo, la categoría Emprendimiento Verde que reconoce las iniciativas enfocadas en la transición energética y la economía circular con el fin de destacar proyectos con impacto ambiental positivo, promoviendo soluciones innovadoras que reduzcan las emisiones y fomenten modelos de negocio sostenibles. Más del 30% del total de proyectos presentados este año han sido en esta categoría, lo que refleja el creciente interés del talento sénior por el emprendimiento sostenible.

Ana Berengena, directora de proyectos de Fundación Endesa, subraya la capacidad de los mayores de 50 años para transformar ideas en proyectos con valor, señalando que “los participantes aportan experiencia y creatividad en cada propuesta. Sus iniciativas demuestran que la trayectoria profesional se convierte en un motor de innovación y que la edad enriquece la capacidad de generar impacto positivo en la sociedad.”

Por su parte, Fernando Lallana, director de los Premios +50 Emprende, resalta el papel clave de este talento en el ecosistema: “Los emprendedores sénior aportan perspectiva, solidez y visión estratégica a sus proyectos. Su experiencia acumulada convierte cada iniciativa en un ejemplo de cómo la edad fortalece la capacidad de innovar y generar impacto real en el mercado”.

La gala de entrega de premios se celebrará en la sede de Endesa en Madrid, donde los finalistas presentarán sus proyectos ante un jurado presidido por Leopoldo Abadía y compuesto por expertos en emprendimiento e innovación. En el evento se anunciarán los ganadores de esta edición, y se hará entrega de los tres premios de la categoría general y de la categoría de Emprendimiento Verde, respectivamente.

En total, se repartirán 33.000 euros en metálico: tanto en la categoría general como en la categoría verde se otorgará un primer premio de 10.000 euros, un segundo premio de 5.000 euros y un tercer premio de 1.500 euros. Además, los ganadores en la categoría general recibirán también 20.000 euros en especie, que incluyen formación y asesoramiento de colaboradores como 50 PRO, ARRABE INTEGRA, TQUITY, Revista Emprendedores y Datahack.

Los 12 proyectos finalistas de los premios 50+ Emprende

Los doce emprendedores que han sido seleccionados son los siguientes: