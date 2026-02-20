630 participantes, más de 200 proyectos de emprendimiento sénior y 12 finalistas: así es la VII edición de los Premios +50 Emprende
El jurado de los VII Premios +50 Emprende, la convocatoria de emprendimiento sénior más importante de España, ha seleccionado a los doce proyectos finalistas de esta edición, que este año ha contado con la participación de 630 emprendedores, un 30% más que el año pasado, y más de 200 iniciativas presentadas. En los próximos días los proyectos finalistas se presentarán presencialmente al jurado, presidido por Leopoldo Abadía, reconocido escritor, Doctor Ingeniero Industrial e ITP Harvard Business SchooL, y formado por expertos y profesionales del sector del emprendimiento.
Impulsados por SAVIA, el proyecto de Fundación Endesa en colaboración con Fundación Máshumano, y la productora 02:59 Films, estos galardones buscan visibilizar y apoyar el talento emprendedor de profesionales mayores de 50 años, ofreciendo nuevas oportunidades para su desarrollo profesional. Desde su creación en 2019, los premios han contribuido a romper estereotipos y combatir la discriminación por edad en el ámbito laboral, en un contexto donde más de 755.000 personas mayores de 50 años se encuentran desempleadas en España, según la última EPA.
Entre los proyectos presentados este año, se encuentran propuestas de áreas muy diversas, donde han irrumpido una gran variedad de iniciativas relacionadas con aspectos vinculados a la sostenibilidad y el medioambiente. Asimismo, la Inteligencia Artificial vuelve a ser protagonista en esta edición, poniendo de manifiesto que los profesionales sénior están actualizados y aplican la IA a sus negocios. En esta edición también se han presentado proyectos centrados en la salud, la economía circular y la España vaciada. Además, y en cuanto a la participación por género, está muy igualada, siendo un 52,5% de los participantes hombres y un 47,5% mujeres.
Los Premios +50 Emprende incluyen, por segundo año consecutivo, la categoría Emprendimiento Verde que reconoce las iniciativas enfocadas en la transición energética y la economía circular con el fin de destacar proyectos con impacto ambiental positivo, promoviendo soluciones innovadoras que reduzcan las emisiones y fomenten modelos de negocio sostenibles. Más del 30% del total de proyectos presentados este año han sido en esta categoría, lo que refleja el creciente interés del talento sénior por el emprendimiento sostenible.
Ana Berengena, directora de proyectos de Fundación Endesa, subraya la capacidad de los mayores de 50 años para transformar ideas en proyectos con valor, señalando que “los participantes aportan experiencia y creatividad en cada propuesta. Sus iniciativas demuestran que la trayectoria profesional se convierte en un motor de innovación y que la edad enriquece la capacidad de generar impacto positivo en la sociedad.”
Por su parte, Fernando Lallana, director de los Premios +50 Emprende, resalta el papel clave de este talento en el ecosistema: “Los emprendedores sénior aportan perspectiva, solidez y visión estratégica a sus proyectos. Su experiencia acumulada convierte cada iniciativa en un ejemplo de cómo la edad fortalece la capacidad de innovar y generar impacto real en el mercado”.
La gala de entrega de premios se celebrará en la sede de Endesa en Madrid, donde los finalistas presentarán sus proyectos ante un jurado presidido por Leopoldo Abadía y compuesto por expertos en emprendimiento e innovación. En el evento se anunciarán los ganadores de esta edición, y se hará entrega de los tres premios de la categoría general y de la categoría de Emprendimiento Verde, respectivamente.
En total, se repartirán 33.000 euros en metálico: tanto en la categoría general como en la categoría verde se otorgará un primer premio de 10.000 euros, un segundo premio de 5.000 euros y un tercer premio de 1.500 euros. Además, los ganadores en la categoría general recibirán también 20.000 euros en especie, que incluyen formación y asesoramiento de colaboradores como 50 PRO, ARRABE INTEGRA, TQUITY, Revista Emprendedores y Datahack.
Los 12 proyectos finalistas de los premios 50+ Emprende
Los doce emprendedores que han sido seleccionados son los siguientes:
- Alejandra Bernabéu (51 años – Cádiz): Alejandra Bernabéu. Marca de maletas inteligentes de lujo que une tecnología, artesanía y diseño artístico. Las piezas incorporan GPS, cierre biométrico y conectividad. Son fabricadas en series limitadas y altamente personalizadas. No son solo maletas, son compañeros de viaje que protegen, representan y cuentan quién es su dueño.
- Julián Cuadrado (55 años – Madrid): Quantivedata. Startup que lidera la transformación digital del sector quirúrgico, automatizando la trazabilidad de implantes para devolver tiempo a los profesionales y garantizar la máxima seguridad del paciente. Para ello, la empresa ha diseñado Flexia, una solución de visión artificial que transforma cada intervención en datos de calidad, asegurando seguimiento y visibilidad financiera sobre el gasto en implantes.
- Cristina Fransi (58 años – Lleida): BioseGen. Impulsa un modelo de prevención personalizada basado en la estratificación de riesgos mediante un enfoque multi-ómico (integrando información genética y otros biomarcadores). El objetivo es que las personas comprendan mejor su perfil biológico para anticiparse a enfermedades, mejorar su calidad de vida y apoyar decisiones clínicas más informadas, incluyendo la personalización de tratamientos cuando sea necesario.
- Israel Ferrer (54 años – Alicante): Kai Clothes. Marca de moda circular, que reutiliza el nylon recogido por todo el mundo de las cometas en desuso de Kitesurf, dándoles una segunda vida y fabricando con ellas accesorios, calzado, y prendas exclusivas. Los productos son vendidos a través de un e-commerce y redes sociales en diferentes países de Europa como Alemania, Portugal, Inglaterra, Francia, entre otros. Además, la marca ya está conquistando los mercados de Norteamérica, Australia y Emiratos Árabes.
- Manuel Fernández (60 años – Lugo): CcVet. Proyecto que analiza información sobre prescripción veterinaria, en animales de compañía y de granja, para proteger su salud y la humana. Cuando los tratamientos no se aplican correctamente, las bacterias se vuelven resistentes. Por eso es esencial mejorar la prescripción mediante datos e inteligencia artificial: se trata bien al animal y se protege la salud humana.
- Vanesa Lorences (50 años- Asturias): La Vaqueira. Marca de cosmética natural con laboratorio propio que surge de una decisión personal: vivir en el pueblo. Su forma de trabajar une la tradición vaqueira asturiana, el territorio y la apicultura, creando cosmética natural en pequeños lotes, con ingredientes de km0 que buscan el confort de la piel. Vanesa, vive y trabaja en Bello, un pequeño pueblo de Belmonte de Miranda, desde donde impulsa su proyecto que protege la naturaleza y pone en valor la vida rural.
- Pablo Martínez (58 años – Jaén): Riegató. Sistema innovador de riego para olivares, que combina captación de humedad atmosférica con gestión de escorrentías. El sistema cuenta con el Condensador Riegató, que extrae agua del aire e inyecta directamente al suelo. También transforma la lluvia que se desperdicia en invierno en agua disponible para el riego en verano, usando moldes Pozamatics enterrados en el terreno.
- Analía Pesquera (53 años – Argentina residente en Madrid): Isatbot. Un equipo automatizado que combina robótica colaborativa, investigación e innovación con inteligencia artificial para mejorar la forma en que se produce en el sector agrícola. El objetivo es lograr un modelo más eficiente, sostenible, competitivo y respetuoso con el medioambiente, ofreciendo un servicio de recolección de fruta adaptado a cada necesidad. El robot cosechador identifica la fruta mediante visión artificial y trabaja guiado por algoritmos de precisión y aprendizaje automático.
- Nacho Rey (50 años – Madrid): bondal MADRID. Marca de zapatos atemporales inspirados y diseñados en Madrid, producidos en pequeñas series, priorizando calidad y producción consciente. La premisa es fabricar menos y mejor, con pieles premium y procesos artesanales que reducen desperdicio, demostrando que es posible construir una marca desde la experiencia, con propósito, identidad y respeto por el oficio.
- Cayetana Rodenas (53 años – Madrid): Repobladoras. Un docu-reality en el que un grupo de mujeres mayores de 50 años abandona su vida urbana para vivir y repoblar un pueblo en riesgo de desaparición y transformarlo en un modelo de futuro sostenible. No llegan solo para habitarlo, sino para rediseñarlo: impulsando energías renovables, prácticas de economía circular y nuevas formas de gestionar los recursos desde la responsabilidad y la innovación.
- Marcelo Schvartz (64 años – Valencia): Utopy Tech. Startup que desarrolla sistemas autónomos capaces de transformar humedad ambiental en agua utilizable, ofreciendo soluciones frente a la escasez hídrica. Su línea incluye ATG (Aqua Tower Greenhouse) para invernaderos y dispositivos modulares AquaPalm y AquaTower, que condensan agua del aire con energía solar, integrando sensórica y comunicación avanzada para infraestructuras hídricas sostenibles.
- Mª Carmen Sáez (50 años – Madrid): Impulsa tu Farmacia. Proyecto que acompaña a farmacéuticas y titulares de farmacias rurales para lograr un negocio rentable y sostenible sin renunciar a la vocación sanitaria. El método Farmacia Saludable ofrece herramientas para ordenar compras, gestionar stock, optimizar procesos y organizar el día a día, fortaleciendo servicios esenciales y manteniendo pueblos más vivos.
Temas:
- Endesa