Polémica en el Mundial de ciclismo paralímpico: regalan un reloj a Ricardo Ten cuando no tiene manos

Surrealista lo vivido en el Súper Mundial de Ciclismo disputado en Glasgow. El ciclista paralímpico, Ricardo Ten, dio a España tres oros, lo que le hizo subirse al podio en tres ocasiones. Después, la entrega premios suscitó una gran polémica y revuelo porque la organización le hizo entrega de un reloj de pulsera. Cabe destacar que el deportista no tiene manos por un accidente que sufrió de pequeño. Al español le tuvieron que amputar los dos brazos, quedando ambos a la altura de los codos, y una de sus piernas.

Bien es cierto que la entrega de este reloj se debía a un acuerdo publicitario de una exclusiva marca de relojes, pero esto no se dejó pasar en redes sociales, que criticaron la falta de tacto con el ciclista español. No obstante, Ricardo Ten se tomó con humor este episodio y respondió en Twitter a la marca de relojes y a la organización por ese regalo: «Gracias por creer en este mundo de la súper inclusión», escribió en Twitter.

Thank you @TISSOT for believing in this super world of inclusion #Glasgowscotland2023 #Paracycling pic.twitter.com/7uHfdncJcf

— Ricardo Ten (@RicardoTen_) August 11, 2023