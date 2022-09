La polémica carta que ha hecho llorar a Shakira

Shakira tiene conmocionada a toda Colombia tras sus últimos acontecimientos. En los últimos días se ha conocido que la cantante irá a juicio por presuntamente defraudar 14,5 millones de euros a Hacienda entre 2012 y 2014. En su país, le han dedicado una carta en la que defienden a su paisana a capa y espada por todo lo que está viviendo y la apodan ‘La Gran Colombiana’.

«Uno de mis shakirólogos de confianza dice que, en esa discusión anodina y mal enfocada sobre quién es el gran colombiano, es Shakira quien se merece el primer puesto. Y tal vez tiene razón, pues con excepción de Gabriel García Márquez, no ha existido una colombiana que haya llevado el nombre de nuestro país tan lejos y tan alto en el mundo», asegura la citada carta.

La periodista la pone a la altura del escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura en 1982. La misiva a Shakira se hizo viral en las redes sociales y los seguidores de la autora de ‘Te Felicito’, ‘La Bicicleta’ y ‘Waka, Waka’, entre muchos otros, coinciden con la autora en que nadie ha llevado el nombre de Colombia tan lejos como ella.

Gracias por tus palabras me han llegado al fondo de mi corazón @AnaBejaranoRG https://t.co/7Da6Lwtu5y — Shakira (@shakira) September 27, 2022

No obstante, la periodista Ana Bejarano Ricaurte, responsable de esta carta publicada en su columna de Los Danieles en la revista Cambio en Colombia, aprovecha para cargar contra la prensa rosa, «ávida de clicks» por cómo están tratando su separación con Piqué. «Y después de semejante carrera viene la prensa rosa ávida de clicks a registrar su separación del español, que también es papá de sus hijos, en tono de: ‘¿Quién está más guapa: la esposa o la moza?’», comienza diciendo.

«Ninguna de las gestas históricas de la barranquillera la ponen a salvo de la torpe distracción de las redes sociales, en donde pululan los micromachismos que habilitan al patriarcado en la cotidianidad», continúa diciendo esta polémica carta en la que reconoce que todos los amores y desamores de Shakira, ella los ha convertido en hits. «Por eso lo relevante entre el chismerío vacío es que pronto nos regalará un nuevo disco».

Además, afirma que la colombiana «es la banda sonora de toda una generación. No he conocido a una sola colombiana, igual de vieja o joven que yo, que no se una a tararear a la reina si pasa desprevenidamente por la radio. Es el puente que nos une a todas, sin importar de dónde vengamos».