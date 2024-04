El plan inédito del Barça que quiere cambiar el rumbo del fútbol español desde abajo

El Barcelona sigue intentando revolucionar el mundo del fútbol y desde hace unos meses se ha unido a una iniciativa del gobierno catalán en el que quiere impulsar la lectura entre los más jóvenes. El club azulgrana se ha adherido a ella para que los chavales que residen en La Masía y que los que juegan en su cantera también se unan a coger una rutina de leer y ahora que ha sido el Día del Libro toma más fuerza para impulsar este movimiento.

Por todos es conocido que el Barcelona es uno de los clubes que más importancia da a su cantera y en los últimos años podemos contar con innumerables futbolistas que han salido de La Masía. En la residencia, según el jugador, se lleva mejor o peor el estar lejos de la familia, como ha relatado en más de una ocasión Andrés Iniesta, pero los educadores y el propio club azulgrana trata de que los chavales estén lo más cómodos posibles y que disfruten estando allí.

Y en ese marco la entidad de la Ciudad Condal ha decidido meterse de lleno en este plan para fomentar la lectura, que combinada con el deporte pretende hacer que los jóvenes lleven hábitos de vida saludables y que también les fortalezcan mentalmente. Obviamente, los libros que se leerán en La Masía dependerán de los gustos de cada uno y se pueden recurrir a historias de ciencia ficción, biografías de deportistas, libros de autoayuda y superación personal o novelas de todo tipo.

Aprovechando el Día del Libro el Barcelona ha intentado reforzar esta iniciativa con la participación de miembros importantes y referentes del club, como pueden ser Bojan Krkic, ex jugador de la época dorada del club azulgrana, y también de Jana Fernández, que forma parte de la primera plantilla del Barça femenino, que está dominando el fútbol español y que también se encuentra peleando por los grandes títulos europeos. Ellos han contado sus experiencias con la lectura con los jóvenes de La Masía para que adopten estas rutinas en su vida.

El plan del Barcelona

El Departamento de Cultura del Govern de la Generalitat impulsó un plan hace varios meses para fomentar la lectura entre los más jóvenes y el Barcelona se ha unido para que los residentes en La Masía cojan ese hábito. El pasado lunes 22 de abril, el día previo a Sant Jordi o también el Día del Libro, se celebró un acto en la Biblioteca Mercè Rodoreda, en Sant Joan Despí, en el que acudieron varios trabajadores del club azulgrana para explicar la importancia de los libros y de la lectura en sus carreras como profesionales.

Uno de ellos fue Bojan Krkic, que ya está retirado, y estuvo acompañado por Jana Fernández, futbolista del equipo femenino del Barcelona. En este acto celebrado en la Biblioteca Mercè Rodoreda también estuvieron presentes Mireia Rosselló, directora del centro, el secretario del Departamento de Cultura del Govern Jordi Foz y también el director de La Masía Andrey Xepkin.

A este acto también acudieron residentes de La Masía, que escucharon con atención las vivencias y experiencias de Bojan Krkic y Jana Fernández relacionadas con la lectura. «No leo cada día, pero sí me gusta tener libros de cabecera que los recupero en momentos de la temporada y vuelvo a leer ciertos capítulos o pasajes que me inspiran», declaró en el evento el ex futbolista. «Decidí escribir mi libro mientras terminaba mi etapa futbolística porque tenía ganas de contar las cosas que me habían pasado en mi carrera», añadió.

Bojan Krkic ha hablado en varias ocasiones lo dura que ha sido su carrera como profesional. Salió muy joven y se tenían grandes esperanzas en él, lo que le ha llevado a momentos complicados en lo psicológico. Pese a ello, firmó una buena trayectoria y en este evento desveló que el libro Haru, escrito por Flavia Company, es uno de esos libros que más le han marcado en su vida.

Por otro lado, también Jana Fernández mostró su pasión por la lectura con las sensaciones que le producen. «La lectura me provoca muchas emociones, ya que estás centrada en lo que estás haciendo», comentó la futbolista del Barcelona antes de desvelar algunas de sus novelas favoritas, como las sagas de Los juegos del hambre o Harry Potter. «Ahora leo libros de autoayuda o biografías de deportistas», añadió sobre sus gustos actuales.

Este plan se inició el pasado mes de febrero. Para intentar que los jóvenes de La Masía se acostumbraran a leer tuvieron que visitar esta Biblioteca Mercè Rodoreda y cada uno tuvo que elegir un libro que recomendaron las trabajadoras de estas instalaciones. Cada joven futbolista tuvo que leer individualmente, pero también hacían encuentros entre ellos en los que tenían que leer en alto delante de sus compañeros en las actividades que organizaban los educadores de la residencia del Barcelona.