Zapatero habla de fútbol por primera vez y alaba a Xavi

José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno de España, se ha mojado hablando de fútbol y ha posado sus ojos en Xavi Hernández. El ex líder del PSOE ha presentado el libro Crónicas de la España que dialoga durante la Diada de Sant Jordi y entre las preguntas se ha colado alguna relacionada con el fútbol y con el Barcelona, donde Zapatero ha elogiado la labor de Xavi en el Barça, posiblemente en su semana más negra al frente del conjunto culé.

Ha sido durante la presentación del libro, de la Editorial Navona, en el Cercle d’Economia de Barcelona, cuando José Luis Rodríguez Zapatero ha respondido a algunas preguntas en clave culé sobre la continuidad al frente del Barcelona de Xavi Hernández tras los últimos resultados y quedando exento de títulos a falta de más de un mes de competición. El ex líder socialista es un seguidor confeso del Barça y, por ende, seguidor de los últimos descalabros del equipo de la mano del técnico egarense.

«Soy del Barça y me cae muy bien Xavi Hernández. No soy un especialista en fútbol y no puedo opinar, pero a mí personalmente Xavi me cae muy bien», expresaba Zapatero sin ningún reparo sobre el entrenador culé, alabándole y reconociendo que le «cae muy bien», explicando que habló «con él varias veces cuando era presidente y me parece una persona inteligente».

El ex presidente del Gobierno rememora que, durante su mandato al frente de España, vivió varios éxitos europeos culé cuando el ahora entrenador era uno de los líderes del equipo como jugador: «Yo tuve la suerte de que vi ganar dos finales de Champions al Barça (París-2006 y Roma-2009) como presidente del Gobierno. En fin, que le di suerte al Barça y puedo decirlo».

Lo que sí tiene claro Zapatero es que actualmente el Barcelona no pasa por su mejor momento, ni deportivo, ni institucional, ni económico. «Seguramente vendrán buenos tiempos, hay que saber esperar», asegura el ex líder socialista durante la presentación del libro, que concluye con un piropo, a su manera, para el Real Madrid: «Esto cuesta y además tenemos un rival, el Madrid, que es muy duro de ganar».

De hecho, sobre su siempre reconocido fervor por el Barcelona, Zapatero desvelaba una graciosa anécdota en una carta que recibió de un votante socialista: «Una vez me llegó una carta de un señor mayor muy educado, un afiliado al PSOE de Madrid, que me dijo que si seguía diciendo que era del Barça no me iba a votar más. Y a partir de ahí me lo pensé un poco más antes de decirlo».

Cabe destacar que en la presentación del libro Crónicas de la España que dialoga, Zapatero contó con la presencia de un nutrido grupo de personas relacionadas con el Barcelona. Por ejemplo, estuvieron Javier Faus y Jordi Moix, dos ex vicepresidentes blaugranas, así como también Jaume Guardiola, ex presidente de la Comisión Económica culé, o el empresario Jaume Roures, ex de Mediapro y uno de los grandes socios de Joan Laporta. Entre otros nombres destacados estuvieron en clave política Josep Maldonado o José Montilla.