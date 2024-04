El dato que desmonta la teoría de Xavi sobre su decisión de dejar el Barcelona

El pasado 27 de enero el Barcelona perdía por 3-5 ante el Villarreal en Montjuic en la jornada 22 de Liga y Xavi Hernández lanzaba la bomba en rueda de prensa: «Antes de que me hagáis las pertinentes preguntas quiero anunciar que a partir del 30 de junio no seguiré como entrenador del Barça». Desde entonces, el equipo empezó a carburar y a mejorar sus prestaciones considerablemente hasta el punto de no perder un partido durante los 13 siguientes. Y el entrenador español tenía claro los motivos de esta mejora.

Desde aquella derrota ante el Villarreal, el Barcelona no perdió un solo partido hasta este martes en la Champions League ante el PSG que acabó con eliminación en los cuartos de final. Pero el discurso de Xavi, un discurso muy preparado y estudiado al milímetro en cada rueda de prensa, era siempre el mismo: la decisión de marcharse a final de temporada había quitado presión a los jugadores y eso había provocado una sobresaliente mejora que se tradujo en mejores resultados.

Una frase que repetía día sí y día también en cada rueda de prensa, antes de los partidos en las previas y después de los partidos. «Sí, en muchos momentos sí, pero antes también me pasaba. Ahora hay más tranquilidad en el entorno, el club también, sabiendo que hay una fecha de caducidad. Hemos ganado en tranquilidad todos, por eso estamos dónde estamos», decía hace poco más de una semana antes del partido ante el Cádiz.

Frases como estas las ha repetido en todas y cada una de las ruedas de prensa. Pero la realidad es que, cuando anunció su marcha allá por el mes de enero, el equipo se encontraba a 10 puntos del Real Madrid. Ahora, casi tres meses después, el equipo está a 11 puntos. Pero para Xavi, la decisión fue una buena decisión y les hizo cambiar a sus jugadores.

La realidad es que dejaron de perder partidos durante los siguientes 13 compromisos. Eso es verdad, pero no han sido capaces de recortar la distancia con el Real Madrid, sino todo lo contrario. La diferencia ha crecido en un punto más y con la Liga ya olvidada y en el bolsillo para los blancos. Ahora sólo queda saber cuándo cantarán el alirón y saber también si Xavi podrá irse a final de temporada dejando al equipo en segunda posición… o terceros, pues el Girona se encuentra a dos puntos.

Xavi no habla de su futuro

Pero tras el Clásico, Xavi recogió cable y no quiso hablar de su futuro. Igual que durante estos casi tres meses había confirmado que se iba a final de temporada, en la sala de prensa del Santiago Bernabéu regateó a los periodistas y comentó que «no es el momento ahora» de hablar de eso, dejando entrever que podría estar pensándose seguir más allá del 1 de julio de este mismo año. «No es el momento ahora. Hay que digerir la derrota porque hemos merecido la victoria. Hay que pensar en el Valencia y a seguir. Quedan seis partidos y pueden pasar muchas cosas», decía el técnico del Barcelona.

Parece que ahora la posibilidad de continuar la próxima temporada no es tan imposible como lo parecía a principios de año. El Barcelona se va a quedar a cero este curso, pero Joan Laporta desea la continuidad de Xavi ya que no pueden realizar grandes dispendios económicos en fichar a otro entrenador ya que continúan en una delicada situación financiera.