Bojan Krkic se ha abierto en canal para hablar sin tapujos de los problemas de ansiedad que sufrió en los inicios de su carrera como futbolista en el FC Barcelona. El actual coordinador del área de fútbol del club azulgrana recuerda que vivió aquel problema con mucho «hermetismo» y rememora cómo empezó todo con un mareo que sufrió antes de su debut con la selección española en un partido amistoso en Málaga.

«Lo viví con mucho hermetismo. Era un tema que tenía que afrontar yo, y yo no quería demostrar esa debilidad. Iba a entrenar, me mostraba fuerte, y era al llegar a casa cuando lo vivía con mis padres o quienes estuvieran conmigo en ese momento. Yo creo que ningún compañero era consciente de lo que me sucedía. Mi historia se empezó a exteriorizar con una gastroenteritis que no era tal (se mareó en el vestuario y no pudo debutar con la selección española en un amistoso en La Rosaleda en febrero de 2008). Y, a partir de lo de Málaga, es verdad que empezaron a ser conscientes de que algo me pasaba», explica Bojan.

El ex futbolista cree que en aquel momento sus compañeros sí veían que estaba inmerso «en una dificultad», ya que había renunciado a disputar aquella Eurocopa que inauguró la época más gloriosa de la selección española, pero que «no llegarin a entender lo que implicaba ese proceso que estaba viviendo». «Es como si le cuentas a alguien que no ha sido nunca deportista lo que duele una rotura muscular; no puede entenderlo si no lo ha vivido», ejemplifica Bojan, quien un tiempo más tarde serviría de apoyo a Andrés Iniesta.

«Cuando Andrés empieza a percibir que algo le está pasando -durante la temporada 2009-10-, obviamente habla mucho conmigo en el vestuario, porque sabía que yo había vivido algo parecido. Pero, más allá de que pudiera sentirse reflejado, creo que lo que nos ha unido siempre ha sido la química que tenemos y que nos hacía charlar de esas emociones y sensaciones que sentíamos y que van más allá del jugador de fútbol», reflexiona en una entrevista a EFE con motivo del lanzamiento de un documental sobre su carrera.

Su relación con Guardiola

A la hora de repasar el resto de su trayectoria, destaca el momento en el que decidió dejar el Barcelona para emprender nuevas aventuras. Ocurrió exactamente tras no jugar ni un minuto en la final de la Liga de Campeones 2011 que el Barcelona le ganó al Manchester United en Wembley.

«Decidí que tenía que irme porque siempre he sido una persona muy ambiciosa y para nada conformista. Con 21 años, sentí que tenía que salir del Barça de la forma en la que lo hice. Con Guardiola no he coincidido desde entonces. Si nos reencontramos, será un encuentro con alguien que ha compartido conmigo parte de mi trayectoria como jugador de fútbol. Pep es el mejor entrenador que he tenido, sin duda. Y yo no soy una persona que se haga mala sangre por lo que ha vivido. Al contrario, siempre saco todo lo positivo. Gracias a esa etapa, pude abrirme al mundo y tomar las decisiones que he tomado», zanja.