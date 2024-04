El CD Ciudad de Zamora se mofa del llanto de Laporta pidiendo la repetición del Clásico

El Barcelona publicó este lunes un comunicado oficial donde Joan Laporta solicita al Comité Técnico de Árbitros y la RFEF los audios e imágenes del gol fantasma de Lamine Yamal en el Clásico. El presidente azulgrana advertía que si consideran que el tanto debió subir al marcador solicitarían la repetición del Clásico. En las redes sociales muchos se lo han tomado a broma, como es el caso del humilde CD Ciudad de Zamora, que ha vacilado a Laporta con un mensaje que se ha hecho viral.

«Última hora: El CD Ciudad De Zamora solicita la repetición de su partido del pasado sábado por considerar que el resultado no es justo y que el rival metió cuatro goles de forma ilegal (no nos pidieron permiso)», escribía el club zamorano a través de sus redes sociales, añadiendo: «Aprovecho el viralín para recordaros que seguimos buscando patrocinadores para la temporada que viene. Colabora con nuestro proyecto y no te arrepentirás».

Obviamente, el CD Ciudad de Zamora se refiere al polémico discurso de Joan Laporta en un vídeo que pocos se han tomado en serio: «Como club, queremos tener la seguridad sobre lo que pasó y es por eso que les informo que desde el Barcelona requeriremos de inmediato al Comité Técnico de Árbitros y a la Federación Española de Fútbol para que nos facilite la totalidad de las imágenes y audios que generó la jugada»

Si una vez analizada esta documentación el club entiende que se produjo un error en la apreciación de la jugada «como así pensamos», añadió Laporta, el club emprenderá «todas las actuaciones oportunas para revertir la situación» sin descartar las acciones judiciales «que sean necesarias». Y fue más allá: «De confirmarse que fue un gol legal, como así pensamos, iremos más allá y pediremos la repetición del partido, tal y como ha ocurrido en algún encuentro de ámbito europeo como consecuencia de un error».

«Además, quiero subrayar que, a pesar de que nos centraremos en esta jugada, también estamos en desacuerdo con diversas acciones que se produjeron en el transcurso del partido y que, pudiendo ser consultadas en el VAR, no se dio esta herramienta por parte del árbitro incomprensiblemente», denunció el máximo dirigente blaugrana, que no está satisfecho con el uso del VAR: «Como bien sabéis, yo nunca he sido un gran defensor del VAR porque creo que de la forma como se aplica quita espontaneidad al fútbol. Pero de lo que sí estoy a favor es de que, ya que lo tenemos, se utilice para evitar errores que podrían originar decisiones injustas. Con esta comparecencia que hago, no solo quiero recoger el malestar de los barcelonistas por la mala gestión que se hizo ayer del VAR, sino poner el acento en que, a pesar de ser una herramienta que lleva tiempo entre nosotros, sigue provocando confusión y criterios contradictorios según los partidos y equipos».

«Entendemos la dificultad de la tarea arbitral, pero precisamente por eso existen herramientas como el VAR que deben ayudar a tener una competición más justa y no al revés. Ayer hubo varias jugadas discutibles, pero entre todas hay una que resulta primordial y que puede acarrear un cambio en el resultado final del partido, de hecho pensamos que lo acarreó», añadió Laporta.

El CTA alucina

El Comité Técnico de Árbitros se ha quedado muy sorprendido tras escuchar el vídeo en el que Joan Laporta pide la repetición del Clásico si se confirmaba que el gol fantasma había superado la línea. Desde Las Rozas explican a OKDIARIO que no tienen la obligación de mostrarles los audios, que no se ha hecho nunca y que no van a hacer ningún tipo de excepción.

Además, también han querido dejar claro que las formas que ha utilizado el Barcelona no son las correctas. «Si el Barcelona va a Las Rozas para reunirse con el CTA se hablará con ellos, como hacemos con todos los equipos, pero no nos van a decir que tenemos o no que enseñarles. Y mucho menos, cuando se hace de una manera pública y con unas formas que no son las adecuadas», explican fuentes de Comité Técnico de Árbitros.