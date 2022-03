El Plan de Alpine con Fernando Alonso sigue su curso. El bicampeón del mundo marcó el tercer mejor tiempo en la última jornada de entrenamientos oficiales antes de que Gran Circo regrese la próxima semana en Bahrein. Max Verstappen fue el más rápido en la jornada del sábado mientras que Leclerc fue segundo y Carlos Sainz marcó el decimotercer mejor tiempo del día. Los problemas siguen para Hamilton en Mercedes.

Después de una jornada aciaga el jueves y que Esteban Ocon marcara el mejor tiempo en la sesión de la mañana del viernes, el sábado fue el turno para un Fernando Alonso que rubricó las buenas sensaciones mostradas por su compañero horas antes. El bicampeón del mundo dio 122 vueltas al circuito de Sakhir con el Alpine A522 rosa y además marcó el tercer mejor tiempo en los últimos minutos de la sesión de la tarde. Su 1:32.698 con neumáticos C4 es un canto al optimismo.

Sólo Max Verstappen y Leclerc fueron más rápidos que un Fernando Alonso que llegará a la primera carrera de la temporada con ilusiones renovadas después de la sesión de este sábado. El asturiano se quedó a sólo nueve décimas del actual campeón del mundo que sigue siendo el máximo favorito para subirse a lo más alto del podio en la primera carrera de la temporada.

Ferrari aspira al podio

Carlos Sainz hizo un canto a la prudencia después de marcar el mejor tiempo en la jornada del viernes pero las buenas sensaciones de Ferrari las confirmó su compañero Leclerc este sábado después de mandar durante buena parte de la sesión . La escudería italiana ha hecho los deberes durante el invierno y todo hace indicar que peleará por cotas altas en la primera carrera de la temporada que se celebrará sobre el trazado de Sakhir.

Sólo Max Verstappen pudo Ferrari. El actual campeón del mundo voló en los últimos minutos de la sesión del sábado para marcar el mejor tiempo del día. El holandés marcó un tiempo de 1.31.720, seis décimas mejor que Leclerc. Por su parte, Carlos Sainz fue el decimotercero después de rozar la excelencia durante el viernes.

Pesimismo de Hamilton

Lewis Hamilton cree que no competirán «por victorias» en el inicio del Mundial de Fórmula 1, asegurando que actualmente «no» son «los más rápidos» y que la gente «podría sorprenderse» cuando comience el campeonato la próxima semana en el Gran Premio de Bahrein.

«Es demasiado pronto para tener ese tipo de pensamientos sobre el Mundial, pero por el momento no creo que compitamos por victorias. Estoy seguro de que todos pueden darse cuenta de que no somos los más rápidos. Ferrari parece ser el más rápido, y quizás Red Bull, y luego quizás nosotros, o McLaren. Actualmente no estamos en la cima», señaló durante el último test de pretemporada en Bahrein, donde en una semana arrancará la temporada de Fórmula 1.

El piloto inglés, de 37 años, ve difícil conquistar su octavo título, ya que el monoplaza es «muy diferente al del año pasado». «No está tan bien», dijo. «Tenemos retos mucho más grandes y no son cambios de una semana. Tardarán un poco más. Me han dicho que tenemos que encontrar una cantidad considerable de ritmo», advirtió.