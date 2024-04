Piqué llora y Shakira factura: el tremendo pastizal que ha ganado con las canciones dedicadas

Shakira está haciendo un imperio tras la abrupta ruptura por la presunta infidelidad de Gerard Piqué. Las canciones que ha hecho la colombiana hablando del fin del a relación con el ex del Barcelona han dado la vuelta al mundo y sus reproducciones se cuentan por millones. Esto ha provocado que la artista haya ingresado varios miles de euros con las letras dedicadas a su ex pareja, que no atraviesa por su mejor momento después de que la jueza Delia Rodrigo ordenara bloquear la cuenta de Kosmos tras recibir grandes cantidades de comisión por la Supercopa de Arabia Saudí.

La ruptura entre Shakira y Piqué ya ha desaparecido del foto de la noticia pero cada uno, en diferentes aspectos de la vida, siguen copando portadas por diferentes motivos. Por un lado está la artista colombiana, que hace se hizo viral en el Clásico tras publicar una foto del partido en el que se anunciaba su nuevo disco, mientras que por otro está el ex futbolista, que en los últimos días ha sido tendencia por el bloqueo de las cuentas de su empresa y por ofender al pueblo de Bolivia en un directo de la Kings League.

Parece que a día de hoy le va mejor la vida a una Shakira que también supo rentabilizar una ruptura dolorosa que ha narrado en nada más y nada menos que tres canciones que han dado la vuelta al mundo. ‘Te felicito’, ‘Monotonía’ y la Music Session #53 junto a Bizarrap fueron las tres canciones en las que la cantante narró el final de su relación con el ex futbolista y ahora empresario.

Sin lugar a dudas, la canción publicada junto al artista argentina fue la que más trascendió por la dureza del mensaje de una Shakira que lanzó un sinfín de dardos a Gerard Piqué durante los 3 minutos y 38 segundos de reacción. Por ello sus párrafos dieron la vuelta al mundo y establecieron todo tipo de récords den las distintas plataformas en las que se emitió.

Shakira y las canciones a Piqué

Ni que decir tiene que estas tres canciones han dado varios millones de euros a una Shakira que ganó a Piqué la batalla de la opinión pública con su música, dejando a través de sus canciones la infidelidad del ex del Barcelona con su pareja actual, Clara Chía.

Según un estudio elaborado por la revista Forbes, Shakira estaría cobrando de la sesión junto a Bizarrap una cantidad cercana a los 0,0029 euros y 0,0005 euros por reproducción en Spotify y YouTube, respectivamente. De la primera cuenta con 924 reproducciones habría ganado hasta el día de hoy unos 2,6 millones a los que hay que sumar lo 718 millones de reproducciones en la plataforma de vídeo. Sumando otros servicio de streaming, la cantidad se puede ir hasta alrededor de 5 millones.

Por lo que respecta a ‘Te felicito’, que salió a la luz en abril de 2022, sus ingresos habrían sido de 12,5 millones mientras que con ‘Monotonía’, siempre según Forbes, habría ganado 4,5 millones. En total, estiman las ganancias en lo que respecta a las tres canciones en algo más de 20 millones de euros. Esto sólo en lo que respecta a las reproducciones.

Mal momento para Gerard Piqué

A Gerard Piqué su incursión en el mundo de los negocios no le ha ido también como a su ex pareja, que ya era toda una estrella mundial cuando ambos se conocieron en el Mundial de Sudáfrica de 2010. A través de su empresa Kosmos el ex del Barcelona ha emprendido varios negocios que no le han ido bien, como el espacio dedicado al tenis y la representación que hace meses abandonaron. También tuvieron que renunciar a la Copa Davis por motivos económicos.

En pleno 2024, lo que más le está funcionado a Gerard Piqué son el Andorra, al que logró subir a Segunda División, y la King League, que comenzó arrasando en audiencia y como es lógico, ya ha perdido fuerza con el paso de los años. Esto incluso le costó algún enfrentamiento con Javier Tebas durante un momento en el que se llegó a especular que podría ser una competencia con el fútbol de élite.

A Gerard Piqué le fue mejor como intermediario para conseguir que la Supercopa de España fuera a Arabia Saudí. Por el cobro de estas comisiones, la jueza titular del juzgado que investiga la operación Brodie, Delia Rodrigo, ha ordenado bloquear la cuenta de Kosmos en el marco de la presunta corrupción en la Real Federación Española de Fútbol durante la época de presidente de Luis Rubiales (2018-2023). Ante esta situación, la empresa del ex del Barcelona emitió un comunicado negando cualquier situación ilegal y dejando claro que el dueño de la sociedad no está imputado en un caso que ha vuelto a poner en el foco al deportista.