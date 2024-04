Luis Rubiales irá a juicio por su beso no consentido a Jenni Hermoso. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso que el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) presentó para evitar este procedimiento y ha confirmado la apertura de juicio oral. Misma suerte correrán el ex seleccionador femenino Jorge Vilda, el director deportivo de la selección Albert Luque y el ex responsable de Marketing Rubén Rivera.

En cuatro autos distintos, uno por cada recurso presentado, los magistrados de la Sección Tercera indican que en la fase procesal en la que se encuentra la causa no se persigue la acreditación de hechos, sino que se trata de un impulso procesal en el que el órgano instructor tiene que valorar si existen indicios para continuar la tramitación del procedimiento.

En este caso, los magistrados consideran que los hechos que se describen en el auto que propuso sentarles en el banquillo recoge indicios que encajan en la descripción típica de un delito contra la libertad sexual y otro de coacciones ya sean del 172.1 del Código Penal o de carácter leve.

El tribunal, en concreto, indica que las consecuencias jurídicas «del beso y del constreñimiento no pueden ser objeto de valoración en este momento». La Sala también explica que los recurrentes pretenden en este trámite procesal confrontar las declaraciones como si se tratase del juicio oral.

Los testigos, según los magistrados, relatan unos hechos que son susceptibles de encuadrarse en los dos delitos, por lo que el desafío probatorio corresponderá a la fase del plenario y no a la instrucción, «que se limita a determinar si existen indicios y si son subsumibles en un tipo penal», según informa Europa Press.

Rubiales y Jenni Hermoso

Cabe recordar que fue el pasado mes de enero cuando el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge propuso juzgar a Rubiales al considerar que el beso a la jugadora «no fue consentido» y que el ex dirigente actuó de forma «unilateral y sorpresiva». El magistrado, en concreto, aseguraba en su resolución que «las presiones a las que se sometió a la jugadora crearon» en la futbolista de la Selección femenina «una situación de ansiedad e intenso estrés».

Además de a Rubiales, el magistrado también propone enviar al banquillo a Luque, Vilda y Rivera por las presiones posteriores a las que se sometió a la jugadora para que accediese a realizar una manifestación pública, afirmando que el beso había sido consentido. El juez afirmaba que existió «una acción concertada de los tres» procesados acordada con Rubiales «para doblegar la voluntad de Hermoso y conseguir que accediera a grabar un video en el que dijese que el beso había sido consentido».

El otro lío judicial de Rubiales

Cabe recordar que este procedimiento judicial no tiene nada que ver con el que está abierto en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Majadahonda por presunta corrupción cometida por Rubiales durante su etapa de cinco años al frente de la Federación Española y que finalizó el pasado verano de forma abrupta precisamente por su beso a Jenni Hermoso tras la final del Mundial femenino en Australia.

En este sentido, Rubiales está citado para declarar el próximo lunes 29 de abril a partir de las 10.00 horas para que aclare los contratos que se firmaron durante su época al frente de la RFEF y que están siendo investigados por la justicia. El operativo desplegado por la Guardia Civil para encontrar contratos supuestamente fraudulentos firmados por la RFEF se basa en tres frentes: la Supercopa de España en Arabia Saudí, las finales de Copa del Rey en el estadio sevillano de La Cartuja y el contrato de asesoramiento firmado con China para desarrollar el fútbol en el país asiático.