La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha reaccionado con indignación a la apertura de un expediente disciplinario a su Comisión Gestora por parte del Tribunal de Arbitraje Deportivo. El organismo ha lamentado la «falta de rigor» del TAD y ha anunciado que los miembros de la Comisión están estudiando emprender acciones legales en defensa de sus intereses, igual que ha avanzado Pedro Rocha.

«No se ha dado un trámite de audiencia para los miembros de la Comisión Gestora y que la apertura del expediente se ha realizado en base a noticias de prensa y comunicados. Miembros de la Comisión gestora se reservan la posibilidad de emprender acciones legales en defensa de sus intereses, dada la falta de rigor, motivación jurídica del expediente disciplinario del TAD, así como la adopción de medidas cautelares consideradas injustas por los órganos que tengan que dirimirlas», avisó la RFEF en un comunicado.

El TAD abrió un expediente disciplinario a los miembros de la Comisión Gestora por supuesta extralimitación en sus funciones durante los siete meses en los que Pedro Rocha ocupó la presidencia, después de la dimisión de Luis Rubiales en verano por su beso no consentido a Jenni Hermoso.

En este sentido, la RFEF rebate punto por punto varias acusaciones del TAD, empezando por el despido de su ex secretario general Andreu Camps y subrayando que «esta decisión no pasó por gestora». Ese es el mismo argumento que esgrime respecto a la adjudicación del VAR.

En cuanto a la renovación del seleccionador español Luis de la Fuente, la Federación recuerda que «el contrato se extinguía el 30 de junio, por lo que ante la posibilidad de que el seleccionador careciera del mismo en medio de una Eurocopa, se aprobó ejercer una cláusula ya existente para prorrogarlo».

Además, sobre la retirada de la demanda interpuesta por la RFEF contra la Liga por el acuerdo con CVC, explica que «esta causa no era de interés de la institución y se comprobó que la retirada no provocaba perjuicio económico alguno a la misma». «Coincide en el tiempo también con otras retiradas de demandas y querellas presentadas en su momento por el ex presidente, Luis Rubiales, contra periodistas, columnistas, medios de comunicación y tertulianos e incluso su propia familia», añade.

Comunicado de la RFEF