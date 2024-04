Pedro Rocha ha reaccionado con sorpresa e incredulidad a los últimos movimientos del Tribunal Administrativo del Deporte y el Consejo Superior de Deportes. Por ello, los servicios jurídicos del ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol están estudiando una posible denuncia por prevaricación contra «aquellos que firmen resoluciones que ellos entiendan que no respetan la legalidad ni los derechos de Pedro Rocha».

Un día después de hacerse oficial la apertura de un expediente disciplinario a Pedro Rocha por parte del TAD, desde su entorno alertan de que este procedimiento «no tiene ningún sentido» y para demostrarlo enumeran «los ejemplos más evidentes» de lo que entienden como un atropello a Rocha.

En primer lugar, recuerdan que la adjudicación del VAR y del fuera de juego no ha pasado por la Comisión Gestora, tal y como expone el TAD. En cuanto a la renovación del contrato del seleccionador Luis de la Fuente, aclaran que «no es la firma de un nuevo contrato», sino la «aplicación de la cláusula ya incluida en el contrato firmado previamente para que la selección no se quedase sin entrenador en medio de una competición», ya que el contrato del riojano expiraba en mitad de la Eurocopa.

Otro de los puntos de la denuncia que lamentan desde el entorno de Pedro Rocha es lo referido a la retirada de la demanda interpuesta por la RFEF contra la Liga por el acuerdo con CVC. «La Asesoría jurídica de la RFEF confirmó a la gestora que era un procedimiento iniciado por cuestiones personales del expresidente de la RFEF con el presidente de la Liga, por lo que entendíamos que no tenía mucho sentido», exponen.

«La personación de la RFEF como acusación particular en la causa judicial del Juzgado de Majadahonda. O sea, ¿que un juzgado investiga si alguien ha usado la federación para enriquecerse y la propia federación no tiene derecho a personarse?», se preguntan por último desde el círculo cercano de Rocha.

Pedro Rocha está convencido de que no tiene nada que ver con los contratos que la Unidad Central Operativa requisó del registro que llevó a cabo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y que estaban relacionados con la Supercopa de España que se celebra en Arabia, entre otros.

El extremeño aseguró recientemente que quiere explicarle a la jueza que él no tuvo nada que ver en esas firmas, algo que no supo hacer el pasado viernes, cuando llegó al juzgado en calidad de testigo y salió como investigado por no saber explicar con claridad que, a pesar de ser presidente de la comisión económica de la Federación desde octubre de 2020, no tuvo ni voz ni voto en esos acuerdos.

De hecho, todos los contratos que investiga la Guardia Civil, menos el que está relacionado con la reforma del estadio Olímpico de La Cartuja, se firmaron antes de su nombramiento. Es decir, tanto el de la Supercopa de España que se celebra en Arabia como el acuerdo de cooperación con China. Además, fuentes federativas explicaron a OKDIARIO que en el momento de la verdad, cuando se debían tomar decisiones económicas de calado, Luis Rubiales se saltaba la comisión económica y era el propio ex presidente, junto a su gente de confianza, los que ejecutaban.