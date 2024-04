Pedro Rocha será nombrado de manera oficial este lunes 15 de abril nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol. O por lo menos, ese es su deseo. La última palabra la tendrá la Comisión Electoral, que no parece que se vaya a oponer, y el Gobierno, ya que el Tribunal Administrativo del Deporte se tendrá que pronunciar en algún momento sobre su posible inhabilitación. En principio, no se reunirán hasta el próximo jueves, por lo que, cumpliendo el calendario electoral, el lunes es el día indicado para que sea nombrado nuevo máximo mandatario del fútbol español. Por lo menos, durante unos días.

«Rocha considera que se está cometiendo una injusticia con él y que está convencido de seguir adelante», aseguran desde el entorno del que es, por el momento, único candidato. «Está convencido de seguir adelante, se siente muy fuerte y muy respaldado», añaden, dejando claro que no se plantea dar un paso al lado y retirar su candidatura.

Y es que Pedro Rocha está convencido de que no tiene nada que ver con los contratos que la Unidad Central Operativa requisó del registro que llevó a cabo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas y que estaban relacionados con la Supercopa de España que se celebra en Arabia, entre otros. El extremeño aseguró recientemente que quiere explicarle a la jueza que él no tuvo nada que ver en esas firmas, algo que no supo hacer el pasado viernes, cuando llegó al juzgado en calidad de testigo y salió como investigado por no saber explicar con claridad que, a pesar de ser presidente de la comisión económica de la Federación desde octubre de 2020, no tuvo ni voz ni voto en esos acuerdos.

De hecho, todos los contratos que investiga la Guardia Civil, menos el que está relacionado con la reforma del estadio Olímpico de La Cartuja, se firmaron antes de su nombramiento. Es decir, tanto el de la Supercopa de España que se celebra en Arabia como el acuerdo de cooperación con China. Además, fuentes federativas explicaron a OKDIARIO que en el momento de la verdad, cuando se debían tomar decisiones económicas de calado, Luis Rubiales se saltaba la comisión económica y era el propio ex presidente, junto a su gente de confianza, los que ejecutaban.

Posible vuelta a la casilla de salida

Pedro Rocha, pasadas 48 horas tras presentar su candidatura y no haber nadie más, deberá ser designado presidente de la Federación Española, aunque esto no evita que en los próximos días sea inhabilitado no por el caso Rubiales, sino por la demanda presentada por el presidente de CENAFE, Miguel Galán, contra el que era en ese momento presidente de la Comisión Gestora de la RFEF, y que el CSD elevó al TAD.

El CSD emitió un comunicado en el que se explicaba que se solicitaba la inhabilitación para Pedro Roche por haberse «excedido de las funciones». Miguel Galán defiende que Rocha no tenía potestad para renovar al seleccionador nacional, Luis de la Fuente, aumentar el contrato de 4 años más con MediaPro, aplicarse un sueldo anual de 675.000 euros y cesar al secretario general de la RFEF, Andreu Camps. El presidente interno, según Galán, sólo podía convocar elecciones.

Si cuando el TAD tenga a bien pronunciarse decide inhabilitar a Pedro Rocha, la gran perjudicada será la Federación Española y, por lo tanto, el fútbol español, que regresará a la casilla de salida. De nuevo comenzará un proceso electoral que duraría varias semanas con el objetivo de encontrar un nuevo presidente hasta, por lo menos, el último trimestre de 2024, cuando se convocarán elecciones tanto a presidente como a la Asamblea de la RFEF.

El deseo de la FIFA

La Federación explica a este periódico que hace una semana, en la reunión anteriormente mencionada con la FIFA, lo que les dejaron claro es que lo más importante es que el proceso electoral se cierre cuanto antes y en el mes de julio, cuando llegue el momento de presentar la candidatura del Mundial que se celebrará en 2030, haya un presidente electo.