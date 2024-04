La Real Federación Española de Fútbol sigue viviendo días plagados de convulsión muy a su pesar. Este viernes se conoció que su último presidente y único candidato electoral, Pedro Rocha, pasaba de testigo a investigado tras declarar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda por el caso abierto por supuesta corrupción durante la presidencia de Luis Rubiales. La respuesta del Gobierno español ha causado sorpresa en el seno de la RFEF, desde donde piden estabilidad para seguir adelante con la renovación que se puso en marcha con la reciente activación del proceso electoral.

No es fácil explicar todo lo que ha pasado en torno a Pedro Rocha en las últimas horas. Este jueves, arrasó en la presentación de avales para presentarse como candidato único a las elecciones a la presidencia del organismo. Así fue proclamado por la Comisión Electoral de la RFEF, después de que el resto de candidatos no reuniera los avales necesarios.

Un día más tarde, Rocha encadenó dos sorpresas muy desagradables: su imputación judicial, a petición de la Fiscalía, por la juez Delia Rodrigo; y la apertura de un expediente disciplinario por parte de Tribunal Administrativo del Deporte atendiendo a una petición de Miguel Galán, el presidente de CENAFE que se dedica a torpedear cualquier tipo de progreso en la RFEF impugnándolo todo por sistema.

La pregunta instantánea que surgió era: ¿Corre Pedro Rocha riesgo de inhabilitación y de quedarse fuera del proceso electoral? Por partes. En cuanto al primer revés, el de su imputación judicial, el reglamento electoral de la RFEF no pone ningún impedimento a que pueda ser presidente a no ser que tenga una sentencia judicial en contra, algo que evidentemente no concurre en este momento.

Distinta suerte puede correr Rocha en cuanto al expediente abierto por el TAD, un tribunal que está englobado en el Consejo Superior de Deportes, órgano del Gobierno de España. Dicho estamento debe estudiar y, en su caso, sancionar, si Rocha se ha extralimitado en sus funciones durante sus ocho meses como presidente de la RFEF desde la suspensión de Luis Rubiales el pasado verano.

El Gobierno llama a la FIFA

En cuanto se han conocido todas estas noticias sobre Rocha, y según ha podido saber OKDIARIO, el CSD ha corrido a ponerse en contacto con la FIFA para informarle de lo que estaba ocurriendo. Lo ha hecho a iniciativa propia y de forma inmediata, sin que el organismo presidido por Gianni Infantino hubiera preguntado nada hasta ese momento. Una actitud intervencionista que no ha sentado bien en la RFEF y que tiene como telón de fondo la joya de la corona: proteger a toda costa el Mundial 2030 que organizará España junto con Portugal y Marruecos.

Precisamente la semana pasada se celebró un encuentro en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas entre directivos de la RFEF, con su presidente interino Rafael del Amo al frente, y de la FIFA, cuya delegación estuvo encabezada por el secretario general, Mattias Grafsröm. El encuentro que resultó muy satisfactorio y la FIFA lo aprovechó para transmitir un mensaje de tranquilidad a la Federación Española, según pudo saber este periódico.

La Federación no entiende al Gobierno

Desde Las Rozas miran con incertidumbre y bastante hartazgo esta situación. «Es importante que cerremos esto, no podemos tener la casa del fútbol abierta», aseguran fuentes de la Federación Española. Las mismas que dejan claro que por delante deben enfrentar una Eurocopa, unos Juegos Olímpicos y la organización de un Mundial que «no corre peligro en estos momentos, pero hasta julio no está adjudicado». Es decir, si la cuerda se sigue tensando con la FIFA, la situación se puede complicar de manera notable.

En la RFEF tampoco entienden el papel del Gobierno en todo esto. Valoran con algo de escepticismo la información que de manera unilateral le ha dado el CSD a la FIFA. Además, destacan que si hay algo que le guste poco al máximo organismo futbolístico es la intervención de los gobiernos de cualquier país.

La Federación explica a este periódico que hace una semana, en la reunión anteriormente mencionada con la FIFA, lo que les dejaron claro es que lo más importante es que el proceso electoral se cierre cuanto antes y en el mes de julio, cuando llegue el momento de presentar la candidatura del Mundial que se celebrará en 2030, haya un presidente electo.

Además, en la RFEF también tienen claro que esta postura del Gobierno de España no beneficia a nadie. Especialmente, se puede volver en contra del ejecutivo que preside Pedro Sánchez. Y es que, si la FIFA apartase, algo que parece muy poco probable, a España de la candidatura del Mundial, serían los principales culpables y señalados.

El peligro de volver a la casilla de salida

«Necesitamos estabilidad», explican. Y, sobre todo, saben que existe el riesgo real de regresar en cualquier momento a la casilla de salida. Justo lo que quieren evitar sea como sea. El deseo de la Federación es que cuanto antes haya un presidente para poder avanzar y afrontar los diferentes desafíos que se les van a plantear próximamente.

De hecho, en la Las Rozas también creen que no se están tomando lo suficientemente en serio al fútbol español, con lo que eso supone. «Llevamos desde el mes de agosto con esto y no nos dejan poder avanzar como nos exigen», aseguran.

Por lo tanto, si finalmente, Pedro Rocha retirase su candidata, el TAD le inhabilitase o algunos de los recursos que pone, especialmente, Galán, saliesen adelante, obligaría a la Federación a regresar a la casilla de salida, retrasando, una vez más, la elección de un presidente que el fútbol español necesita con urgencia. Desde el pasado mes de agosto la Federación camina sin un líder claro.