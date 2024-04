Rubiales declarará en el juzgado de Majadahonda el 29 de abril

Luis Rubiales ya tiene fecha para declarar como investigado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Majadahonda. El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol ha sido citado el lunes 29 de abril a las 10.00 horas para que aclare los contratos que se firmaron durante su época al frente de la RFEF y que están siendo investigados por la justicia.

Además, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Majadahonda también ha citado a declarar a Pedro Rocha, en su caso en calidad de testigo. El último ex presidente de la RFEF, que dimitió la semana pasada como formalismo previo para presentarse a las elecciones, prestará declaración el próximo viernes 12 de abril a partir de las 10.30 horas.

La empresa de construcción Gruconsa es el centro de la presunta corrupción en la Federación Española de Fútbol en tiempos de Luis Rubiales. Así se determina en la investigación de la Guardia Civil. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) creen que por esa empresa, dirigida por el hermano de un miembro de la RFEF, pasaba la presunta corrupción en la RFEF.

De hecho, la Guardia Civil sostiene que la Federación pagó 3,8 millones de euros a Gruconsa para que después la propia Gruconsa desviara ese dinero a una de las empresas de Francisco Javier Martínez Alcaide, alias Nene, amigo íntimo de Rubiales.

Gruconsa habría recibido esos 3,8 millones de euros (en concreto 3.833.085,62€) en concepto de trabajos (como los de la obra de La Cartuja) para después pasar el dinero a Dismatec, empresa de Nene, desviando así estos emolumentos que la Federación daba a la principal contratista de la Federación Española. La Guardia Civil sostiene también que esta empresa de Nene se llevó unos ingresos como «contraparte» de hasta 530.911,92 euros.

Los informes de la Guardia Civil, a los que ha tenido acceso OKDIARIO, recogen que entre 2019 y 2023 las empresas de Francisco Javier Martínez Alcaide, alias Nene, facturaron a Gruconsa estos 3,8 millones de euros. Especialmente en el año 2021 se dispararon las contrataciones con esta empresa. Antes, desde marzo de 2020, Gruconsa comenzó a desviar fondos a Dismatec «con una periodicidad mensual y por idénticos importes en diferentes tramos temporales».

Rubiales lo niega

«Nunca he dado una mordida. Yo no voy a cuestionar a las fuerzas del orden. Si tienen dudas, las aclararemos. Nadie tiene el sumario del caso. He sufrido 70 querellas, en situaciones complicadas», aseguraba Rubiales la semana pasada en declaraciones a LaSexta. «Mientras he sido presidente, no he trabajado con la constructora de la que se habla. Si se están investigando los contratos, debe haber presunción de inocencia. Lo voy a aclarar todo», añadía.

Cabe recordar que Rubiales lleva completamente apartado de la gestión deportiva desde el pasado mes de octubre, cuando la Comisión Disciplinaria de la FIFA le inhabilitó oficialmente para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante tres años. De esta forma, el ex presidente de la RFEF, que había dimitido de su cargo el 10 de septiembre por al beso no consentido a Jenni Hermoso, confirmaba que no podría presentarse a las elecciones a la presidencia del organismo, que se celebrarán en mayo.