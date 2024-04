Rubiales arrasa en Wallapop: el desorbitado precio que piden por sus cromos

Luis Rubiales está en el centro de la polémica tras su regreso a España procedente de la República Dominicana. El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol tendrá que declarar en los próximos días ante la jueza Delia Rodrigo tras su imputación por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo y pertenencia a organización criminal en el marco de la operación Brody. El ex futbolista está en boca de todo el mundo y la prueba de ello es el precio al que se están vendiendo sus cromos de su época de jugador.

Rubiales está en el foco mediático después de que el pasado miércoles decidiera volver a España y ser retenido por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Al ex presidente de la RFEF se lo llevaron a comandancias policiales dentro del aeropuerto y quedó minutos después en libertad después de conocer todas sus imputaciones en una investigación llevada a cabo por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Majadahonda (Madrid).

Todo el revuelo ocasionado por Luis Rubiales lo están aprovechando algunas personas por sacar un rédito económico… con los cromos de la época como futbolista del ex presiente de la Federación. Por muy sorprendente que parezca, sus cromos se están pagando a precio de oro y es que hay gente que los está comprando hasta por 2.000 euros. Surrealista.

Los cromos de Luis Rubiales

Muchos coleccionistas están haciendo el agosto aprovechando que el momento de fama no deseada de Luis Rubiales. Antes de se presiente de la Real Federación Española de Fútbol y de la Asociación de Futbolistas Españoles, el andaluz se labró una buena carrera sobre el césped llegando a convertirse en una institución en el Levante, donde disputó un total de 53 partidos en la máxima categoría del fútbol español.

Por ello en su día apareció en unos cromos de la Liga que ahora se están vendiendo a precio de oro en la página web Wallapop, una de las referentes de la compra y venta de todo tipo de objetos. En concreto, se están llegando a pedir hasta 5.000 euros por cromos «inéditos» del ex futbolista durante su época en el Levante.

Dentro de Wallapop, a día de hoy se pueden encontrar un centenar de cromos de Luis Rubiales cuyo precio medio de venta «con y sin pelo» está en los 2.000 euros. Unos números exacerbados que nada tienen que ver con el precio de venta que tendría en su día, cuyo paquete de cinco cromos no llegaba a superar un euro de coste.

Rubiales a la espera de declarar ante la jueza

Luis Rubiales está a la espera de recibir una notificación de la jueza Delia Rodrigo para declarar en los juzgados de Majadahonda. Todo hace indicar que será esta semana cuando el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol será llamado a capítulo para dar cuentas ante la justicia tras ser investigado por hasta cinco presuntos delitos en un sumario en el que se investigan supuestas irregularidades en los contratos durante los cinco años que permaneció al frente de la Federación, entre 2018 y 2023.

Rubiales se defendió de todas las acusaciones en una entrevista realizada a Ana Pastor en La Sexta antes de tomar un vuelo de regreso a España y en el mismo día en el que agentes de la UCO registraron el domicilio en el que vivió las últimas semanas en Punta Cana. El ex presiente de la RFEF, como ya declaró a OKDIARIO, dejó clara su inocencia y además se mostró receptivo en colaborar con la justicia.

«Es mentira que haya pegado una mordida con pisos aquí (en República Dominicana), es mentira que tenga un equipo de béisbol, es mentira que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde, es mentira que tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí», afirmó Luis Rubiales a la vez que dejó claro que: «Me parece extraño que a alguien se le pueda vetar si pasa un concurso y pasa los filtros. Es que no podemos dejar fuera a alguien porque haya familia, no se puede hacer».

Sobre sus negocios actuales, Luis Rubiales también informó que tiene todas las cuentas bloqueadas y que no volvió a España antes por este motivo y porque pilló de por medio la Semana Santa. «No puedo pagar ni una Cocacola, sin haberse demostrado nada», dijo el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

«No me convierto en una víctima, me han puesto 70 querellas. Quienes son víctimas son mi familia y mis amigos. Estamos en una sociedad mediática en la que hay presunción de inocencia con algunos, no con todos», cerró en una entrevista en el que también defendió su inocencia en la investigación por agresión sexual a Jenni Hermoso tras el beso en la final del pasado Mundial femenino.