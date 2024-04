Pedro Rocha puede ser candidato a las elecciones de la Federación aunque esté imputado

Pedro Rocha podrá seguir adelante con su idea de ser presidente de la Federación Española de Fútbol por el momento. A pesar de haber cambiado su condición de testigo a investigado, esto no le impide convertirse el próximo lunes, si los recursos que se presentarán durante los dos próximos días no prosperan, en el máximo mandatario del fútbol español. Algo que saben en la Federación, donde continúan con los plazos marcados y, salvo intervención del Gobierno a través del Tribunal Administrativo del Deporte, cuentan con tener nuevo mandatario electo a partir del día 15.

El Reglamento Electoral de la Federación Española de Fútbol establece como causas de inelegibilidad las mismas que el propio Real Decreto, por lo que, salvo sentencia firme -algo que no sucederá en un corto espacio de tiempo-, de manera objetiva no hay, a día de hoy, obstáculo para que Pedro Rocha siga adelante en su propósito de volver a ocupar el sillón de presidente de la Federación. «Jurídicamente, no ha cambiado nada», aseguran fuentes federativas, que se lamentan al mismo tiempo de este nuevo obstáculo para que la normalidad se instale en Las Rozas de una vez por todas.

Pedro Rocha fue imputado en el caso que investiga las supuestas corrupciones durante la época de Luis Rubiales al frente de la Real Federación Española de Fútbol. Rocha, que acudió este viernes a declarar en calidad de testigo al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda, cambió su condición a la de investigado por decisión de la juez Delia Rodrigo tras la petición de la Fiscalía.

De esta forma, Rocha pasa a figurar en la lista de investigados en la pieza separada que el juzgado abrió en paralelo al caso principal, que gira sobre las presuntas irregularidades cometidas para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí. La juez investiga presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales cometidos entre 2018 y 2023, cuando Rubiales estaba al frente de la RFEF.

En la tarde del viernes se conoció, a través de fuentes cercanas al extremeño, que ha sido «el primer sorprendido» ante lo dictado por la juez del Juzgado Nº4 de Majadahonda, puesto que, tal y como asegura a través de su equipo, el candidato ha explicado en su declaración ante la juez que no tiene conocimiento ni, por tanto, responsabilidad alguna de los hechos que se están investigando. Por eso, avanza que defenderá su inocencia y su honradez hasta las últimas instancias. Fuentes de su entorno asegurar que, por el momento, no se plantea retirar su candidatura.

Por otro lado, ante esta situación, en las próximas horas Pedro Rocha va a solicitar formalmente que su declaración ante el juzgado se produzca lo antes posible, de forma que se pueda aclarar que él no tiene relación alguna con los contratos de la Supercopa que investiga la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y que los mismos no pasaron por la Comisión Económica para su aprobación cuando Rocha era presidente de dicha Comisión, tal y como contó en su momento OKDIARIO. De esta forma quiere demostrar su honradez y su honestidad y que nada tiene que ver con los delitos que se investigan. Además, su entorno explica que su equipo jurídico está analizando todos los escenarios y las posibles implicaciones de la situación actual.

Un gran respaldo de la Asamblea

Por último, lo que le rodean, aseguran a este medio que el extremeño va a defender sus derechos hasta el final, ya que no se puede olvidar que su trabajo al frente de la Comisión Gestora de la Federación se ha visto avalada por el apoyo de más del 75% de la Asamblea de la Federación, incluidas la totalidad de las federaciones territoriales.

Esta imputación de Pedro Rocha se produjo al día siguiente de que presentara 107 avales en el proceso electoral de la RFEF. De hecho, este mismo viernes, la Comisión Electoral de la Federación Española anunció la proclamación única de su candidatura a la presidencia, ya que el resto de aspirantes no logró reunir los avales necesarios.

Rocha, que estuvo citado este viernes en sede judicial a las 10:30 horas, llegó diez minutos antes de su citación y entró solo al juzgado ante la presencia de una veintena de medios de comunicación que le esperaban en una zona acordonada por la policía local de Majadahonda. «Estoy muy tranquilo, vengo a colaborar con la justicia», dijo ante los medios.

La posible inhabilitación de Rocha

Diferente es la posible inhabilitación que podría tener Pedro Rocha por parte del Tribunal Administrativo Deportivo. Esta causa no tiene nada que ver con la anterior. Y es que, el pasado 27 de marzo, el Consejo Superior de Deportes acordó elevar al TAD la demanda presentada por el presidente de CENAFE, Miguel Galán, contra el que era en ese momento presidente de la Comisión Gestora de la RFEF, Pedro Rocha, para que investigue unas supuestas irregularidades.

«El presidente del CSD ha acordado formular petición razonada al TAD e instarle a que, en ejercicio de sus competencias (…), en caso de que encuentre indicios razonables de su comisión incoe el correspondiente procedimientos administrativo sancionador contra D. Pedro Ángel Rocha Junco», dice la comunicación del acuerdo al que tuvo acceso Europa Press.

Según aquel comunicado, al CSD llegaron «escritos que ponen de manifiesto supuestas irregularidades por parte de Rocha, relativo al incumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General». Este lunes, el CSD adelantó que tenía cursada una nueva demanda de Galán, después de la que realizó en enero, solicitando la inhabilitación de Roche por haberse «excedido de las funciones».

Así, el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, confirmó la información y, cumpliendo con el protocolo habitual, decidió formular la petición al TAD, que tendrá en su mano la posibilidad de abrir expediente a Rocha, tras indicios como para escuchar la denuncia.

Esta apertura de expediente a Pedro Rocha por el TAD o la suspensión provisional por parte de la Comisión Directiva del CSD, legalmente no ha tenido incidencia en las elecciones a la presidencia de la RFEF, y el presidente de la Gestora ha podido presentarse como candidato. El extremeño no quedará inhabilitado hasta que se pronuncie el TAD, que podría ser el próximo jueves.

Las inelegibilidades de la Federación

El Reglamento de la RFEF explica que no serán elegibles las personas físicas o jurídicas que incurran en alguna causa de inelegibilidad establecida por la normativa vigente. Es decir, quienes tuvieran suspendida su licencia federativa o estuvieran inhabilitados por resolución firme de los órganos disciplinarios de la FIFA, de la UEFA y de la RFEF y los declarados incapaces en virtud de sentencia judicial. Por el momento, Rocha no cumple ninguna de estas.