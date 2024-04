Así es el Porsche Macan que compró Luis Rubiales en República Dominicana: este es su valor

Luis Rubiales declarará el próximo lunes 29 de abril ante la jueza Delia Rodrigo y el pasado viernes volvió a estar en el foco después de la imputación de Pedro Rocha, el que todo hacía indicar que recogería su testigo como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. El extremeño salió del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda como investigado tras prestar declaración en el marco de la operación Brody, donde al ex presidente de la RFEF se le acusa de los presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo y pertenencia a organización criminal. En las últimas horas ha sido noticia hasta su Porsche de segunda mano comprado en Punta Cana.

Luis Rubiales sigue siendo noticia a la espera de su declaración del próximo 29 de abril y mientras tanto se siguen sucediendo informaciones sobre la figura de un ex presidente de la Federación sobre el que aún no se ha demostrado nada en su contra. En los últimos días ha copado el foco de la noticia su villa de República Dominicana de 700 metros cuadrados y el registro que llevó a cabo la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil días antes de que el andaluz tomara un vuelo de regreso a España.

Los agentes de la UCO llevaron a cabo el pasado 1 de abril un registro de la casa que Luis Rubiales compartía con su amigo y socio Francisco Martín Alcaide ‘Nene’ en la República Dominicana y ahí requisaron siete teléfonos móviles, una tableta, tres dispositivos de memoria informática, un reloj Rolex, documentos en papel y dos coches de alta gama.

Uno de los coches de alta gama era un Porsche Macan S de color blanco que estaba a nombre de Luis Rubiales. El vehículo de segunda mano, matriculado en 2016, lo compró el pasado 8 de marzo (días antes de que estallara la operación Brody) a una empresa de la república dominicana por 35.925 dólares (34.000 euros al cambio), según se puede comprobar en la documentación a la que tuvo acceso la Guardia Civil. El otro vehículo era un un Jeep Chevrolet Tahoe, del año 2015, propiedad de Nene.

El Porsche de Luis Rubiales

El Porsche Macan S blanco entra dentro de la categoría de SUV Premium y su precio de venta de segunda mano ronda entre los 40.000 y los 50.000 euros. Hay que tener en cuenta que este vehículo de la firma alemana en su día salió al mercado por alrededor de 70.00 sin tener ningún paquete extra.

Lógicamente, sus características dejan claro que se traba de un SUV deportivo de lujo. Cuenta con un motor de gasolina motor V6 de tres litros y su potencia es de 340 CV. Alcanza los 254 km/h y pasa de 0 a 100 km/h en solo 5,4 segundos.

El mismo Luis Rubiales reconoció en la entrevista concedida a Ana Pastor la existencia de un «todoterreno» de segunda mano y horas antes de volver a España también quiso dejar claro en La Sexta su inocencia y que todo el dinero que tenía en sus cuentas era producto de su trabajo y sus ahorros.

Rubiales se defiende por el Porsche

«Tenía unos ahorros. He sido futbolista, presidente de la RFEF, presidente del sindicato.. Todo el dinero que está en mis cuentas es fruto de mi trabajo y de mis ahorros», explicó Rubiales en una entrevista concedida horas antes de volver a España para ponerse a disposición de la justicia y ayudar en todo lo posible, según confesó el ex presidente de la Federación a este periódico.

«Estaba tratando de empezar hacer negocios aquí y en otros sitios. Pero hasta ahora no he podido. Firmé un contrato con una empresa coreana para la gestión de NFT. Hasta ahora no he tenido ingresos», dijo sobre los motivos de su viaje a Punta Cana, donde también dejó claro que se desplazó para dejar de estar en el foco y salir del «apaleamiento mediático» que no le permite trabajar en España.

Luis Rubiales también se defendió ante las últimas informaciones que hablaban de mordidas o negocios con Arabia Saudí. «Es mentira que haya pegado una mordida con pisos aquí. Es mentira que tenga un equipo de béisbol o que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde. Es mentira que tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí», afirmó.

El ex presidente de la RFEF también negó su relación con Grunconsa, la empresa que está en el centro de la investigación de la jueza Delia Rodrigo por los presuntos contratos irregulares con la Real Federación Española de Fútbol entre 2018 y 2023, la época en la que estuvo al mando Luis Rubiales en la Ciudad del Fútbol de las Rozas.

Por este motivo fueron detenidos y posteriormente puestos en libertad hasta siete personas muy próximas a Luis Rubiales. Entre ellos, Tomás González Cueto su ex asesor jurídico y mano derecha, Pedro González Segura, director general de Servicios Jurídicos de la Federación y José Javier Jiménez, director de Recursos Humanos de la Federación. También fue detenido e imputado Ángel González Segura, arquitecto, representante de Gruconsa.