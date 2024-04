Así es el lujoso alojamiento caribeño de 1.000 euros la noche de Luis Rubiales

Luis Rubiales declarará el próximo 29 de abril tras quedar en libertad después de ser retenido por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas procedente de República Dominicana, país en el que ha pasado las últimas semanas. El ex presiente de la Real Federación Española de Fútbol recibió la notificación de su imputación en el marco de la Operación Brody a la espera de una declaración que será a final de mes. Mientras tanto, se siguen sucediendo noticias y la última tiene que ver con el alojamiento en el que estuvo durante su estancia en el caribe.

Tal y como adelantó a OKDIARIO hace unos días, Luis Rubiales adelantó su regreso a España a este miércoles 3 de abril y a primera hora de la mañana el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol aterrizó en Madrid procedente de República Dominicana, lugar en el que se encontraba desde hace semanas en un viaje de negocios.

En el vuelo regular procedente de Santo Domingo, Luis Rubiales llegó a la capital de España y, tras esperar a su abogado sobre la pista, fue arrestado por la Guardia Civil e introducido en una furgoneta para se trasladado a comandancias policiales en el que se le notificó que en los próximos días tendrá que declarar ante la juez tras ser imputado por administración desleal, blanqueo de capitales y corrupción en el marco de la Operación Brody.

El alojamiento de Luis Rubiales

A la espera de la declaración ante la jueza Delia Rodrigo que será el próximo 29 de abril se siguen sucediendo noticias con Luis Rubiales como protagonista y la última tiene que ver con su alojamiento durante las semanas que estuvo en la República Dominicana.

Según informó La Vanguardia y La Sexta, el ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol compartió junto a su amigo Nene, y otras tres personas, una lujosa villa-hacienda de 700 metros cuadrados en la que había cinco dormitorios, cinco cuartos de baño y piscina privada.

Como informan estos medios, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que se desplazaron a República Dominicana para registrar el alojamiento se encontraron una villa de lujo que se alquila por más de 1.000 euros la noche.

Durante el registro, a Luis Rubiales también se le habrían incautado siete teléfonos móviles, tres dispositivos de almacenamiento, un rolex además de la documentación de un Jeep Chevrolet Tahoe y un recibo de pago de un vehículo Porsche Macan S del año 2016 de color blanco, uno de los coches que han embargado a Rubiales.

🔴 @AnaCuestaH muestra los lujos de que disfrutaba en República Dominicana el expresidente de la RFEF, Luis Rubiales. Él aseguraba que no tenía "ni para una cocacola". #RubialesARV pic.twitter.com/Wg0QnJqauf — AlRojoVivo (@DebatAlRojoVivo) April 11, 2024

Rubiales y su alojamiento

Antes de poner rumbo a Madrid tal y como había dicho para dar la cara ante la justicia española, Luis Rubiales dio una entrevista a La Sexta en la que volvió a dejar claro que es inocente, y como hizo ante este periódico, volvió a reiterar que colaborará con la justicia.

«¿Por qué estoy aquí? Para decir que es mentira que yo haya pegado una mordida con pisos aquí, que es mentira que tenga un equipo de béisbol, no sé si con la intención de decir que estaba desviando dinero de alguna manera… Es mentira que haya pegado un pelotazo en Cabo Verde, que yo tenga terrenos para la construcción de hoteles en Arabia Saudí. Lo que haya investigado la jueza o la UCO no lo sé, espero que no tenga relación directa con filtraciones y cosas que hayan dicho los medios. El dinero de mis cuentas es fruto de mi trabajo y mis ahorros», afirmó Luis Rubiales en el primer avance publicado de la entrevista.

Ana Pastor, la encargada de entrevista al ex presidente de la RFEF, también dio detalles sobre el lugar en el que vivía Luis Rubiales en Punta Cana y el lugar en el que se iba a realizar la entrevista. «En un principio la entrevista iba a ser en su piso, un piso pequeño y nos la suspende. Después nos enteramos que se suspende porque la UCO ha entrado allí en Punta Cana», dijo la periodista sobre el lugar en el que en un principio se iba a realizar la entrevista.

«La cerramos en un piso, teóricamente donde el reside. Es curioso porque tenía mucho interés que la hiciéramos allí, probablemente para aparentar que vivía en una casa modesta. Cuando aterrizamos nos dijo que no podía ser y buscamos un hotel en Punta Cana que nos permitiera hacer la entrevista», cerró en el programa Al rojo vivo de Antonio García Ferreras. «En los registros de la UCO no estaba ese piso», aseguró, afirmando que habían acudido a «una gran mansión con seguridad privada». Esto señaló la periodista citando el sumario de la Guardia Civil en el que se reflejaría un domicilio distinto al señalado.

Luis Rubiales se defiende

En la misma entrevista, Luis Rubiales quiso reiterar desde la República Dominicana que sus negocios en Punta Cana son totalmente limpios y que está en su derecho de poder hacer lo que quiera con su dinero. «Cuanto más dura, mejor, porque estoy aquí para contestar. «Cuanto más dura, mejor, porque estoy aquí para contestar. ¿El presidente de la Federación Española de Fútbol tiene que vivir en una burbuja fuera de la sociedad? Si mañana un periodista va a un país y conoce a un amigo que conoce hoteles y le dice: ‘Oye, aquí se puede invertir’. Es lo más normal del mundo», afirmó en la entrevista que se emitirá en la noche de este miércoles en El Objetivo presentado por Ana Pastor.