Shakira se la juega: el nuevo negocio con el que arriesga su dinero

‘Las mujeres ya no lloran’, el nuevo disco de Shakira, le ha posicionado como una de las cantantes más importantes del momento, así que ha decidido hacer una gira mundial. Invertirá varios millones de euros en este espectáculo que dará la vuelta al planeta y sus fans han recibido la noticia con los brazos abiertos, pero no podemos olvidar que hay mucho dinero en juego. La colombiana reconoce que durante su relación con Gerard Piqué tenía sentimientos encontrados con el mundo musical. Para dedicarse a su profesión, que era lo que realmente quería, se veía en la obligación de dejar su casa y esto le generaba ansiedad, pues se separaba de sus hijos.

Shakira insiste en que hizo grandes esfuerzos por estar al lado del empresario catalán. Sacrificó una parte de su carrera para mirar por los intereses de su familia, pero el tiempo le ha demostrado que confío en la persona equivocada. «Era una relación odio con la música porque cuando tenía que ir al estudio, sentía que dejaba a mi familia desatendida y eso me provoco que no disfrutara de ella. Me sentía culpable y desgarrada», ha comentado durante su última entrevista. Sin embargo, ahora tiene más fuerza que nunca y quiere sorprender a sus fans con un espectáculo que dará mucho de que hablar.

La gira de Shakira constará de 14 conciertos. El lanzamiento de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ se hizo público durante la participación de la artista en Coachella, quién dio el anuncio visiblemente emocionada. No podemos olvidar que la cantante ha atravesado un proceso muy duro debido a sus problemas con Hacienda, por eso es tan importante la inversión que ha hecho para arrasar en su nuevo proyecto. El primer show será el 2 de noviembre en Palm Desert, California, y cerrará el 15 de diciembre en Detroit, Michigan.

Shakira, una mujer renovada

El nuevo negocio de Shakira le ha devuelto la ilusión. El pasado 17 de abril salieron las entradas para disfrutar de su talento en directo y de momento los resultados son estupendos. La intérprete se ha rodeado de un equipo perfecto para sacar el máximo potencial posible a esta etapa tan intensa que está viviendo. Recordemos que ha dejado Barcelona para instalarse en Miami junto a sus hijos, los pequeños Milan y Sasha. Para ella lo más importante es que los pequeños de la casa no se preocupen por su estado de ánimo.

Ha reconocido que su separación de Gerard Piqué no ha sido sencilla, pero afortunadamente empieza a ver la luz al final del túnel. «A veces está bien llorar y a veces está bien afrontar las pérdidas. Tienes que hacerte fuerte porque la vida está llena de pérdidas. Lo importante es que aprendamos a expresar lo que sentimos, porque si no lo hacemos, el cuerpo empieza a hablar».

Shakira pretende triunfar con ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’, un espectáculo que ya ha generado grandes expectativas. No podemos olvidar que una de las canciones del nuevo disco del artista la canta su hijo, así que cabe la posibilidad de que el joven también suba al escenario en algún momento. «Ellos saben más de lo que creemos y pueden darse cuenta cuando un adulto les está mintiendo. Si quieren la verdad y no se la das, inventan su propia versión y es cuando las cosas se complican. Hay que ser valientes para hablar con ellos y abrir una conversación donde ellos también puedan dar su opinión», responde cuando le preguntan por la situación actual de Milan y Sasha.

Milan, un pequeño artista

En plena tormenta mediática, Shakira lanzó al mercado musical un tema titulado ‘Acróstico’ que decidió interpretar junto a su hijo mayor. Milan sorprendió a propios y extraños con su formidable talento. El joven ha demostrado tener una gran destreza y su madre se siente orgullosa de él, de hecho ha destacado que dentro de poco sus fans volverán a sorprenderse. Sin embargo, insiste en que su primogénito no se dedicará a ser cantante, pues tiene otros intereses.

«Escribió dos canciones durante el proceso de separación con piano y letra. Cada vez que se siente deprimido va al piano y escribe música», empieza diciendo. Y añade: «Creo que va a ser productor, aunque ahora está más obsesionado con el fútbol». Este detalle llenará de orgullo a Gerard Piqué, quién vive apartado del conflicto junto a su novia Clara Chía. En un primer momento hubo muchos que no confiaron en esta relación. El empresario conoció a la catalana en Kosmos, la empresa que dirige desde hace años. No son pocos los que han acusado a Clara de estar motivada por intereses mediáticos, pero lo cierto es que la joven nunca ha dejado de estar en la sombra.

Shakira ha dado por zanjada su guerra contra Gerard Piqué. No obstante, las canciones que interpretará durante su próxima gira están inspiradas en la famosa ruptura. ¿Se está vengando la artista de su ex? Hay opiniones para todos los gustos, pero de momento solo está demostrada una cosa: el negocio ha crecido como la espuma.