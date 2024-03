Los detalles que han salido a la luz y que no conocías sobre la separación de Shakira y Piqué

La vida de Shakira cambió radicalmente en 2022 cuando se hizo pública su separación de Gerard Piqué. La cantante intentó guardar las formas y aguantó el secreto durante mucho tiempo porque no quería que su vida sentimental estuviera en boca de todos, entre otras cosas porque tiene dos hijos pequeños y estaba intentando protegerles.

El problema es que estamos hablando de una artista conocida a nivel mundial, así que es imposible dejar de hablar de ella en determinadas situaciones. Hay algunos aspectos que generan mucho interés, como por ejemplo los detalles de su separación de Piqué. Poco a poco van viendo la luz algunos datos que no han dejado indiferente a nadie.

Shakira ha dado una nueva entrevista y ha explicado que para ella fue muy duro romper con el padre de sus hijos, Milan y Sasha. Insiste en que en el pasado hizo muchos esfuerzos por estar al lado de Piqué. Tanto es así que ella no quería vivir en España porque se siente más cómoda en Miami, pero aceptó cambiar su residencia para estar cerca del empresario y emprender una aventura a su lado. «Aparqué todo para estar al lado de Gerard», ha confesado recientemente. Cuando se separó no descansó hasta que Piqué firmó un acuerdo en el que permitía que los pequeños se mudasen a Estados Unidos.

En estos momentos Shakira vive en una espectacular mansión situada en la mejor zona de Miami. No obstante, continúa viajando a distintos países para distribuir su talento, sobre todo ahora que está promocionando su nuevo disco, un álbum titulado ‘Las mujeres ya no lloran’. Insiste en que su hijo Milán le ha inspirado mucho a la hora de crear este proyecto. Según cuenta, el joven escribió varias canciones durante una etapa muy tormentosa. «Cuando su padre y yo estábamos pasando por este proceso de separación, Milan escribió dos canciones increíbles de esas que te hacen llorar».

Nuevos datos sobre Shakira y Piqué

Lo primero que hizo Shakira después de anunciar su separación de Gerard Piqué es darse de baja del palco que tenía en el estadio del Barça. En las últimas horas ha explicado que intentó hasta el final adaptarse a los gustos de su pareja, por eso veía sus partidos he intentaba formar parte de su círculo de amigos. El inconveniente es que hay ciertas personas que no le recibieron con los brazos abiertos, de hecho siempre se ha contado que nunca ha tenido una relación fluida con sus suegros.

Fuentes cercanas aseguran que Shakira llegó incluso a cantar en catalán para intentar ganarse el apoyo del padre de Piqué, pero este tenía claras sus ideas. Es cierto que en los últimos meses la situación entre Gerard y la cantante se ha suavizado mucho. Se comunican a través de sus abogados, aunque ahora están haciendo todo lo posible para intentar que los hijos que tienen en común no sufran ningún daño colateral. Mientras tanto, la protagonista de ‘Las mujeres ya no lloran’ asegura: «Hubo muchos sacrificios por amor. Durante mucho tiempo, he aparcado todo para estar al lado de Gerard y que él pudiera jugar al fútbol».

Ahora le toca a ella y no tiene que dar explicaciones a nadie, por eso está dispuesta a llegar hasta el final y quiere ser completamente sincera. Todas las declaraciones anteriores las ha dado en ‘The Times’, medio en el que ha abierto su corazón. No es la primera vez que se pronuncia sobre su ruptura, ya lo hizo en ‘Session 53’ con Bizarrap, pero ahora ha hablado sin eufemismos y ha sido mucho más clara.

Shakira recibe un apoyo multitudinario

Si hay algo bueno en toda esta historia es el apoyo que ha recibido Shakira desde que rompió con Gerard Piqué. El tema que compuso junto a Bizarrap le convirtió en un icono feminista, algo que ha conseguido que poco a poco vaya sincerándose con su querido público. Ahora sabemos que lo más importante para ella durante su proceso de separación fue el bienestar de sus hijos. «Ellos saben que solo hay una manera de vivir y es aceptando el dolor y cada uno de nosotros tiene maneras diferentes de hacerlo», comenta al respecto.

Shakira ha confesado que no fue «una buena idea» estar con un deportista porque ella es artista y se ha dado cuenta de que siempre tuvo objetivos muy distintos a los de Piqué. Afortunadamente ha sacado un aprendizaje de todo esto y ha utilizado la experiencia para componer un nuevo disco que promete convertirse en su nuevo éxito. «La transformación del dolor en creatividad, de la frustración en productividad, de la ira en pasión, de la vulnerabilidad en resiliencia. Hubo tantas piezas de mi vida que se desmoronaron frente a mis ojos y tuve que reconstruirme de alguna manera, recogiendo los huesos del suelo y juntándolos todos. El pegamento que lo mantuvo todo unido fue la música».

Gracias a su talento, la colombiana pudo salir adelante e insiste en que Bizarrap le ayudo mucho a exteriorizar el dolor que sentía tras su tormentosa ruptura. «Me ayudó a exorcizar muchos de los demonios que me atormentaban y me hizo sentir bien», declara durante la promoción del disco que marcará un antes y un después en su carrera».