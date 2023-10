Gerard Piqué, en el punto de mira por lo último que ha hecho con sus hijos

La última canción que ha publicado Shakira hace referencia al padre de Gerard Piqué, por eso la expareja vuelve a estar en el centro de la polémica. ¿Qué tipo de relación mantenía la artista con su antiguo suegro? Lo cierto es que durante un tiempo intentó ganarse su confianza, pero todo lo que hizo cayó en saco roto. Ha salido publicado que durante los primeros años de su relación con Piqué se aprendió varias canciones en catalán para intentar sorprender a su familia política. Nada de esto sirvió. Ahora que ya no tiene nada que ver con los Piqué, están saliendo a la luz detalles que no han dejado indiferente a nadie.

‘El Jefe’, el tema que Shakira interpreta con el grupo mexicano Fuerza Regida, no ha hecho más que confirmar la tensión que hay entre ella y Joan Piqué Rovira. A pesar de ser muy discreto, este último también ha reaccionado a la última hora. La periodista Laura Fa asegura que ha cambiado el estado de su un WhatsApp y ahora pone «bailando con lobas». La situación se complica por momentos y como era de esperar ha terminado repercutiendo en Gerard Piqué.

El comportamiento de Gerard Piqué con sus hijos

Justo después de que Shakira y Gerard Piqué emitiesen un comunicado confirmando su separación, se planteó la posibilidad de que la cantante quisiera marcharse de España. Es exactamente lo que pasó y el único motivo por el que han tenido problemas. Sus cuentas estaban diferenciadas, cada uno gestionaba su patrimonio y tenía propiedades distintas, así que en ese sentido no hubo ningún conflicto. Lo peor fue ponerse de acuerdo respecto al futuro de los dos hijos que tienen en común, Milan y Sasha.

Gerard Piqué intentó resistirse, pues no quería separarse de los pequeños, pero finalmente dio su brazo a torcer y aceptó que se mudase a Miami. Eso sí, puso como condición que tenían que verse 10 días al mes más los periodos vacacionales. Es ahí donde está la nueva revolución. Laura Fa y Lorena Vázquez, popularmente conocidas como ‘Las Mamarazzi’, han explicado que el empresario no ha cumplido con este acuerdo.

El tiempo que Piqué ha pasado con sus hijos

En el último viaje que Gerard Piqué hizo a Miami se alojó en un exclusivo hotel e intentó hacer una vida completamente normal, por eso sabemos muchos de sus movimientos. Laura Fa se ha dado cuenta de que solamente estuvo con sus hijos tres días, a pesar de que le correspondía mucho más. ¿Cuál es el motivo?

Cabe la posibilidad de que Piqué tuviese algún compromiso profesional, pero de momento no hay nada confirmado porque no quiere dar declaraciones al respecto. «Él tiene que estar por convenio 10 días. ¿Por qué no ha estado los 10 días que le tocaban por convenio?», pregunta Lorena Vázquez.

Shakira adopta una postura diferente

Como no podía ser de otra forma, estas informaciones han terminado beneficiando a Shakira. No son pocos los que han recordado que la cantante ha intentado esforzarse al máximo para que sus pequeños se adapten bien a la vida de Miami. Tanto es así que se puso en contacto con los padres de sus amigos para intentar que estos también viajasen con ellos. Se ofreció a pagar el colegio y todos los gastos que generasen las amistades de Milan y Sasha. Naturalmente no lo consiguió, pero lo intentó hasta el final.