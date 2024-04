Piqué la lía: el comentario que ha provocado una indignación nacional

Gerard Piqué vuelve a estar en el foco de la polémica por un desafortunado comentario sobre Bolivia por el que se ha llevado un gran número de críticas desde Sudamérica. Las palabras del ex del Barcelona sobre este país han hecho que incluso un senador haya saltado a la palestra para criticar al dueño del Andorra, que vio como el martes la jueza bloqueaba la cuenta de la empresa Kosmos por el cobro de 24 millones de comisión por la Supercopa de Arabia Saudí en el marco de la operación Brodie.

Gerard Piqué vuelve a copar portadas por algo negativo. Horas antes de que la jueza Delia Rodrigo pidiera bloquear una de las cuentas del ex futbolista por la Supercopa de Arabia Saudí, el ex del Barcelona tuvo un desafortunado comentario en un directo de la King League que ha levantado una ola de críticas en Bolivia, país al que el dueño del Andorra ofendió durante una intervención que tuvo en los últimos días con el motivo de las jornadas de su competición en Madrid.

Todo ocurrió durante un directo de la competición de influencers que organiza Gerard Piqué y mientras entrevistaban a la cantante argentina María Becerra. El periodista Gerard Romero le preguntó por sus próximos conciertos y la artista afirmó que «ahora voy a estar en Bolivia dando dos shows». Ahí fue cuando el ex futbolista y ahora empresario pegó una patinada que le ha costado miles de críticas desde el país sudamericano.

Las palabras de Piqué sobre Bolivia

«A ver quién va a Bolivia. Jodido. La gente esperaba Barcelona, Santander, Madrid, pero joder…», dijo Gerard Piqué durante un directo para después matizar que se «había entendido mal». Incluso los participantes en la tertulia recriminaron al ex futbolista unas declaraciones que todo hacía indicar que iban a traer cola. «Nos está viendo gente de todos los lados», le recordaron.

Piqué se rió cuando María Becerra dijo que iría a Bolivia para hacer dos recitales…😳 pic.twitter.com/uPsyp27OvH — Doctor House (@Bobmacoy) April 21, 2024

Por ello, en el directo del lunes de la Kings League, se encargaron de recordarle que en Bolivia le habían criticado con dureza. «En Bolivia te han funado. Te lo mereces», le dijeron en directo. «Sinceramente, no sabes lo que me la pela. Es otro nivel», respondió el ex del Barcelona con una gran soberbia.

A estas declaraciones Ibai Llanos respondió de forma clara. «Que te la pele no te exime de que has sido maleducado y desagradable. Has sido un irrespetuoso», dijo de forma clara al ex del Barcelona que quiso justificarse por sus palabras.

Amigos de Bolivia… ¿esto os parece normal? 😅😅 Que Gerard Piqué no os falte más el respeto. Ibai y Porcinos estamos con vosotros 🐷🤝🇧🇴 pic.twitter.com/G44aBCB5Pz — Porcinos FC (@PorcinosFC) April 23, 2024

«A veces lo soy, y lo soy queriendo, pero no en este caso justamente no lo fui ni lo quise ser. Sabía que María tenía una gira en España y pensé que iba a decir los conciertos de Santander, Madrid… Pero dijo ‘Bolivia’ y yo le respondí ‘joder, ¿Bolivia’?», dijo.

Críticas a Piqué

El desafortunado comentario de Gerard Piqué sobre Bolivia fue un clamor en las redes sociales y el ex del Barcelona incluso se llevó las criticas de la clase política boliviana. El senador Rodrigo Paz publicó un vídeo a través de las redes sociales en la que criticó duramente al empresario catalán.

«Bolivia es dos veces más grande que España. Además, decirte que España, durante siglos, comió del cerro Rico de Potosí y, seguramente, de alguna manera le llegó a tu familia. No hables mal de lo que no conoces», afirmó para también dejar claro que: «No te olvides, manos bolivarianas cuidaron a tus hijos cuando eran chicos. Bolivia es un país grande, de corazón muy grande».

Además del político, muchos usuarios han atacado a Gerard Piqué durante las últimas horas a través de las redes sociales, donde el ex del Barcelona se ha convertido en viral por otras palabras muy desafortunadas.

La jueza bloquea una cuenta de Piqué

Gerard Piqué recibió una noticia peor el martes después de que se confirmara que la juez Delia Rodrigo ha bloqueado la cuenta de la empresa Kosmos Football para asegurar en concepto de responsabilidad civil los 3 millones que ingresa por cada edición de la Supercopa en Arabia Saudí.

El auto de la juez llega a petición de la Fiscalía, que pretende asegurar el dinero suficiente en caso de que esta sociedad tenga que hacer frente a responsabilidades civiles. La empresa Kosmos Football, asociada al ex futbolista, está investigada en la operación Brodie que señala a Luis Rubiales por corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales.

Ante esta noticia, la empresa de Gerard Piqué publicado un comentario negando tener cualquier implicación en el caso. «De conformidad con lo establecido en el sumario de la causa, no hay nada que implique un delito cometido ni por Kosmos ni por Gerard Piqué. El informe de la UCO recogido en el sumario especifica que no se detecta ninguna irregularidad en el análisis de las cuentas de Kosmos, ni tampoco pagos con destino a cuentas tituladas por personas físicas y jurídicas vinculadas a los directivos de la RFEF investigados», afirmaron.