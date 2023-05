Gerard Piqué ha tomado la decisión de apartar el tenis de su estrategia empresarial. Kosmos Global Holding, el conglomerado que preside el ex jugador del Fútbol Club Barcelona, ha cerrado sus filiales Kosmos Tennis y Kosmos Management, que desde hace unas semanas ya no pertenecen a una estructura que opta por centrarse en otros proyectos como la Kings League o el FC Andorra. La empresa de Piqué deja así de lado un deporte en el que tenían grandes expectativas puestas, pero cuya ruptura con ITF y la Copa Davis ha significado un punto de inflexión para que la decisión drástica sea apartarse de él.

Según informan fuentes de Kosmos a OKDIARIO, Kosmos Tennis era una empresa creada por y para la Copa Davis, por lo que desde que se confirmara el quiebre del acuerdo con la ITF para la explotación de este torneo, dejó de tener sentido para ellos en términos empresariales. Por su parte, la decisión con Kosmos Management resulta mucho más sorprendente, ya que aunque de primeras nace como una vertical de representación en términos globales, estaba centrada en el tenis y contaba, desde enero de 2023, con el fichaje de figuras de la talla de Andrey Rublev, Elina Svitolina o Borna Coric, flamante semifinalista del Mutua Madrid Open.

La decisión con respecto al tenis por parte de la empresa presidida por Gerard Piqué es drástica, ya que al hacer desaparecer Kosmos Tennis se hizo lo propio con Kosmos Management. La apuesta realizada en enero de 2023, momento en el que se anuncian los fichajes de Andrey Rublev, Elina Svitolina y Borna Coric, además de la llegada de futuros talentos, caso de los dos campeones de Europa sub16 del 2022, el austríaco Joel Schwaerzler y la serbia Mia Ristic, o los campeones de España en categoría alevín e infantil, Paola Piñera y Tito Chávez.

Estos tenistas, que se sumaban a la rusa Daria Kasatkina, actualmente situada en el número 8 del ranking WTA y que trabajaba con Kosmos Management desde su fundación, en 2021. Dominic Thiem, quien había llegado a la empresa de Piqué de la mano de Kasatkina, se desvinculaba en el proyecto casi al mismo tiempo en que se anunciaban los fichajes.

Una nueva agencia al margen de Piqué

Las apuestas de presente –con dos top-10 como Kasatkina y Rublev– y futuro por parte de Kosmos Management no hacían presagiar que el conglomerado empresarial de Gerard Piqué quisiera deshacerse de un activo en el que se había confiado en un proyecto de varios años, pero la decisión ha sido rotunda y reconocida a este periódico. Las verticales de Kosmos, Kosmos Tennis y Kosmos Management ya no están activas.

El líder de Kosmos Management, el ex tenista y ex entrenador de jugadores de élite como Milos Raonic o Karen Khachanov, Galo Blanco, se desvinculó del proyecto de Kosmos y es ahora la cabeza visible de una nueva agencia de representación, Seventy Two Sports Group, que pese a encontrarse en una fase inicial de creación mediática, cuenta ya en sus filas con los tenistas que Gerard Piqué desechó al cerrar Kosmos Management. Así las cosas, Andrey Rublev, Elina Svitolina, Daria Kasatkina y Borna Coric siguen representados por Galo en un nuevo designio que ya no pertenece a Kosmos.

La Copa Davis inició la ruptura Kosmos-Tenis

El pasado 12 de enero se anunció, para sorpresa de muchos, la ruptura entre Kosmos Global Holding, a través de su vertical, Kosmos Tennis, y la Federación Internacional de Tenis (ITF), por lo que la empresa de Gerard Piqué dejaba de explotar las Finales de la Copa Davis, tal y como había realizado desde 2019, cambio de formato mediante, en un acuerdo que inicialmente se firmaba por 25 años.

Kosmos solicitó en su momento renegociar el fee de 40 millones por edición, que la ITF pedía para la explotación de la Copa Davis, y pese a que se aceptó el cambio en las condiciones, no se pudo llegar a un acuerdo, por lo que se optó por la ruptura, que deriva, según informan desde la propia empresa presidida por Gerard Piqué, en el fin de Kosmos Tennis. El importante vínculo de Kosmos Management al tenis ha propiciado también el fin de esta segunda vertical, uno de los proyectos teóricamente más ambiciosos de Kosmos Global Holding y que de un día para otro se ha visto frenado y sentenciado, con su cierre inmediato.