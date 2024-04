Gerard Piqué también cargó contra la Liga de Tebas por no tener la tecnología de gol en el campeonato. El ex jugador del Barça, ahora más pendiente de la Kings League que del fútbol real, se refirió a la jugada polémica del Clásico entre Real Madrid y Barcelona del pasado domingo en el Santiago Bernabéu. El Barça reclama que el gol fantasma de Lamine Yamal sí entró, aunque tampoco da prueba alguna de que ese balón entrara por completo en la portería de Lunin.

Que tengamos esas dudas y no haya tecnología de gol, el denominado ojo de halcón, fue lo que provocó el rechazo de Gerard Piqué, que expresó que él, «con las imágenes» que se han emitido, cree «que es gol», pero no se puede asegurar al no tener esa tecnología.

«Que la Liga no tenga goal technology, aunque Javier (Tebas) diga que no funciona en otras ligas… Yo creo que al menos una cámara en el palo que pudieras tener esa imagen tendría que estar», señaló Gerard Piqué en el programa resumen de la jornada de la Kings League. El ex futbolista criticó así a Tebas y a la Liga por no contar con una tecnología que sí tienen otros campeonatos.

Precisamente en la liga italiana y sólo 24 horas después de la polémica del Clásico se vivió una jugada similar que se resolvió sin problemas al tener esta tecnología. Ocurrió en el Roma-Bolonia de la Serie A jugada este lunes. El Bolonia, que es entrenado por Thiago Motta, anotó el 0-2 tras una jugada que terminó con un remate de Joshua Zirkzee. Sin embargo, en la misma línea de gol, Angeliño, defensor de la Roma, sacó el balón… pero lo hizo cuando ya había traspasado la línea, por lo que era gol.

Eso se sabe de forma segura, ya que en Italia sí cuentan con el denominado ojo de halcón, la tecnología que hace que si un balón entra en la portería al árbitro del encuentro le vibre su reloj. Como en la Serie A sí lo tienen, la polémica se resolvió al instante: la tecnología de gol que no pone Tebas en España en Italia avisó al colegiado que el balón sí había cruzado toda la línea y dio validez al tanto del Bolonia, que era el 0-2 en el Olímpico de Roma.

Piqué analiza las polémicas del Clásico

Además de esta jugada de Lamine Yamal en el Clásico, Gerard Piqué también analizó otras polémicas en el Real Madrid-Barcelona que a nivel internacional dejó muy imagen para la Liga de Tebas por esta falta de la tecnología de gol. Para el ex jugador del Barça, el penalti de Cubarsí a Lucas Vázquez no lo era: «Se ve claramente, está corriendo y ve que el otro tiene el pie parado. Cubarsí en ningún momento va a hacerle nada, y Lucas pone el pie derecho de tal forma para impactar a Cubarsí. Lo busca él».

Eso sí, Piqué añadió que si bien para él no era penalti, el VAR no puede entrar porque es una jugada de interpretación del árbitro: «Una vez pitado el VAR no puede entrar, porque es una jugada que no es tan clara como para que entre».