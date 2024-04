La Serie A deja en evidencia a la Liga de Tebas con la tecnología de gol

Tan sólo un día después de la polémica en el Clásico entre Real Madrid y Barcelona con el gol fantasma de Lamine Yamal, la Serie A dio una lección a la Liga de Tebas resolviendo a la perfección una jugada prácticamente idéntica. En el duelo entre la Roma y el Bolonia hubo también un gol fantasma, pero como en la liga italiana sí tienen la tecnología de gol, la jugada se resolvió de forma perfecta.

La jugada polémica en este Roma-Bolonia ocurrió en el minuto 44 de la primera parte con 0-1 en el resultado. El Bolonia, que es entrenado por Thiago Motta y es el equipo revelación en Italia, anotó el 0-2 tras una jugada que terminó con un remate de Joshua Zirkzee. Sin embargo, en la misma línea de gol, Angeliño, defensor de la Roma, sacó el balón… pero lo hizo cuando ya había traspasado la línea, por lo que era gol.

Eso se sabe de forma segura, ya que en Italia sí cuentan con el denominado ojo de halcón, la tecnología que hace que si un balón entra en la portería al árbitro del encuentro le vibre su reloj. Como en la Serie A sí lo tienen, la polémica se resolvió al instante: la tecnología de gol que no pone Tebas en España en Italia avisó al colegiado que el balón sí había cruzado toda la línea y dio validez al tanto del Bolonia, que era el 0-2 en el Olímpico de Roma.

Esta jugada en la Primera División de Italia ocurrió 24 horas después de que en España se diera la mala imagen de no tener esa tecnología de gol en el partido más internacional de todos los que tiene, el Real Madrid-Barcelona. Hubo una acción en el Bernabéu que provocó la mayor polémica del duelo, un remate de Lamine Yamal que sacó Lunin en la línea, con parte del balón pasada la línea de gol, pero no entero.

El Barcelona reclamó que el balón había entrado. Sin embargo, lo hacen como acto de fe, porque no hay una toma que demuestre que el esférico entró al completo. Eso también se extrae de las conversaciones entre el árbitro Soto Grado, que estaba en el césped, y Sánchez Martínez, en el VAR: «No tenemos ninguna evidencia de que haya entrado».

Real Madrid y Barcelona, unidos en este caso

Se da la circunstancia de que la falta de tecnología de gol en la liga une a Real Madrid y Barcelona, ya que ambos clubes, como es lógico, piden a la Liga que implante este ojo de halcón para evitar polémicas de este tipo. «Nosotros creemos también que un campeonato que presume de ser el mejor, no puede permitirse el lujo de prescindir de esta tecnología», aseguran desde el Real Madrid. Además, creen que es algo «absolutamente necesario» y el Real Madrid, como el Barcelona, tiene claro quién es el culpable: Javier Tebas.

Desde el Real Madrid no entienden el motivo que ha llevado a la Liga de Tebas a no apostar por una tecnología que sí tienen los otros grandes campeonatos. «No existe un solo club que no quiera el ojo del halcón», aseguran fuentes del club blanco a este medio. Además, desde la entidad madridista no compran el discurso de Tebas, que no duda en utilizar su altavoz favorito, como son las redes sociales, para sacar pecho sobre algo que ridiculiza al campeonato español, mientras que se llena de razón, aunque no la tenga, asegurando que la tecnología del gol también falla.