Así fue la conversación de Soto Grado con el VAR en el gol fantasma de Lamine Yamal

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha querido zanjar la polémica del Clásico publicando el audio de César Soto Grado con el VAR durante la jugada que está centrando toda la polémica del partido. Después del gol fantasma de Lamine Yamal, el colegiado espera a que se compruebe si el balón entra o no para reanudar y la conversación con el VAR deja claro que no era posible concederlo al no tener una imagen clara en el que se vea que el balón entra. Tras comprobar todas las tomas que tenían disponibles, Sánchez Martínez –que estaba al frente del videoarbitraje– es claro: «No tenemos ninguna evidencia de que haya entrado».

La resaca del encuentro entre el Real Madrid y el Barcelona sigue aún dando coletazos. Más aún, después de que Joan Laporta haya afirmado en un comunicado que el partido debería repetirse si se comprueba que el gol debió subir al marcador. La respuesta por parte de los árbitros y de la RFEF ha sido inmediata, puesto que han publicado un vídeo en el que se escuchan los diálogos de Soto Grado tanto con los jugadores como con el VAR en diversas jugadas.

En la del gol fantasma de Lamine Yamal la valoración de Sánchez Martínez es clara. Primero, da orden a Soto Grado de que no reanude el juego hasta que no comprueben si el balón entra o no. Tras revisar todas las tomas posibles, concluye con que no hay ninguna en la que puedan afirmar que el esférico rebasa por completo la línea de gol.

El asistente de Soto Grado fue el primero en reaccionar a la jugada: «¡Hostias! ¡Hostias! Para mí no entra del todo. Córner». Algo que hizo que el colegiado indicara saque de esquina, a la espera de que resolviese Sánchez Martínez desde el VAR. El murciano indicó al árbitro de campo que aguantara mientras comprobaban la acción: «Vamos a chequear, César. Espera un poquito y no dejes sacar. Espera un segundo, porque estamos haciendo un 360º para buscarla porque no la tenemos. Nos está tapando el cuerpo de Lunin».

No encontraron pruebas de que el gol fantasma de Yamal entrase

Después de repasar todos los planos que tenían sobre la jugada y comprobar que ninguno les valía, Sánchez Martínez avisó a Soto Grado de que no había ninguna toma en la que se viera claramente que el balón traspasaba por completo la línea de gol, por lo que no podían conceder el gol. «No tenemos nada de prisa, es una decisión muy importante», decía mientras tanto Soto Grado, pidiendo que comprobaran «todas las cámaras».

Una vez finalizado el análisis por parte del árbitro del VAR y del AVAR, Sánchez Martínez comunicaba lo que había visto a Soto Grado: «César, vamos a reanudar con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia de que el balón haya entrado, por tanto, reanuda con saque de esquina. No tenemos ninguna evidencia acerca de que el balón haya entrado. Saque de esquina».

De esta forma, queda acreditado por parte de los árbitros que buscaron la forma de resolver de forma satisfactoria la jugada. Desde el VAR revisaron todas las tomas en las que se veía dónde estaba el balón para comprobar si entró o no, algo que no pudieron acreditar, al no haber una en la que se viera que el balón terminaba entrando. Con esta revelación, dan carpetazo a una polémica que en las últimas horas ha sido alimentada por Joan Laporta para justificar el nuevo fracaso del Barcelona en un Clásico.