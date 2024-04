Soto Grado y el VAR dieron validez al gol de Christensen tras hacer falta en el salto a Kroos

Andreas Christensen fue el encargado de abrir el marcador en el Clásico, con un gol polémico, puesto que se apoyó en Toni Kroos y le impidió saltar. Ni César Soto Grado, que estaba justo enfrente de la acción, ni José María Sánchez Martínez desde el VAR vieron nada punible en esa acción y el tanto subió al marcador en el minuto 6. Sin embargo, la acción no dejaba lugar a dudas: el mediocentro culé se apoya con sus dos manos sobre los hombros del alemán para cabecear el balón y no le deja saltar.

Corría el minuto 6 del encuentro cuando, a la salida de un córner provocado por un error del Real Madrid, el Barcelona se adelantaba en el Bernabéu. El conjunto de Xavi Hernández tomaba la delantera en el marcador con un gol que no estuvo exento de polémica, puesto que hubo falta a Kroos en el remate de Christensen. Aun así, el colegiado no señaló falta sobre el germano, que no pudo saltar al tener al danés apoyándose sobre sus hombros.

Soto Grado estaba en la frontal del área, mirando la acción sin tener a nadie que le obstaculizara la visión. Sin embargo, no señaló nada. El árbitro no consideró que hubiera falta de Christensen en el salto, mientras que desde el VAR Sánchez Martínez tampoco dio ninguna indicación al respecto al colegiado.

Christensen hizo falta a Kroos

En los primeros minutos de juego, el Barcelona se adelantó por medio de un gol de Christensen, a la salida de un córner. El Real Madrid empezó mal el partido, con varios errores de bulto que permitieron a los culés adelantarse en el Santiago Bernabéu. Aunque el tanto del defensa danés, reconvertido ahora a pivote con Xavi, pudo ser perfectamente anulado por una falta cometida sobre Kroos.

A partir de ahí, los de Ancelotti reaccionaron y se comenzaron a volcar sobre la portería de Ter Stegen. El alemán empezó a tener trabajo bajo palos y más tras el penalti cometido por Pau Cubarsí. El central azulgrana derribó a Lucas Vázquez en el área de forma clara y el colegiado no lo dudó, señalando la pena máxima.

Se trata del primer penalti que le pitan al Barcelona en toda la temporada. Desde la jornada 36 de Liga del pasado curso, ante el Valladolid y siendo ya campeones, no le señalaban un penalti al Barcelona. De hecho, desde que el 31 de enero de 2022 le pitaran uno en contra ante el Espanyol, sólo les habían pitado esa pena máxima ante el conjunto pucelano. Un año y cuatro meses después, llegó el segundo.

Gol fantasma de Yamal

Otra de las jugadas polémicas del encuentro llegó cuando Lamine Yamal remato un balón en el primer palo y Lunin lo sacó sobre la línea. El balón rebasó la línea, aunque no queda claro si lo hace totalmente. El colegiado no concedió el gol y, desde el VAR, tras varios minutos de revisión, no encontraron una toma en la que se viera claramente si el balón entraba o no. En la única que encontraron más o menos clara, parecía que no, aunque no quedaba claro.