Pippen vuelve a la carga contra Michael Jordan: «Era un jugador horrible»

Scottie Pippen ha vuelto a atacar a Michael Jordan y esta vez ha usado a LeBron James para arremeter contra su ex compañero, con el que formó una dupla letal en los años 90 y con el que ganó varios anillos. Su relación no atraviesa por el mejor momento, como se pudo ver ya en The Last Dance, y el alero reconoció que «LeBron James será el mejor jugador estadísticamente hablando que haya jugado nunca al baloncesto».

El jugador de Los Angeles Lakers y Michael Jordan comparten una batalla por ser el mejor de todos los tiempos. Hasta ahora, el ex de los Bulls es reconocido como el GOAT del baloncesto pero hay otros, como Pippen, que aseguran que ese premio le corresponde a LeBron James quien ha logrado ganar en cuatro ocasiones el anillo con tres equipos diferentes (Miami, Cavaliers y Lakers).

«He visto a Michael Jordan jugar antes de que yo llegue a los Bulls. Era un jugador horrible, un jugador horrible de ver. Era todo 1vs1, todos tiros malos. De repente, nos transformamos en un equipo y comenzamos a ganar, y todo el mundo se olvidó de quién era», explicó Pippen al hablar de su ex compañero y el considerado mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos.

Durante su entrevista en Die-Hard Chicago Bulls Fans, el ex alero de los Chicago Bulls matizó que a nivel individual, según las estadísticas, LeBron James es mejor jugador de lo que fue Michael Jordan en su día: «No sé quién es mejor, es un juego de equipo». Lo cierto es que el alero de los Lakers se ha ganado a pulso las comparaciones con el 23. Esta temporada ha vuelto a liderar a los suyos hasta las finales del Oeste donde han caído contra Denver Nuggets, siendo el 6 el mejor de los suyos en cada encuentro.