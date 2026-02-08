Pedro Sánchez vuelve a ningunear al deporte español: no felicita a los campeones de Europa de fútbol sala

España ganó diez años después el Europeo de fútbol sala y para Pedro Sánchez no es motivo ni de felicitación. El presidente del Gobierno vuelve a demostrar su desprecio por el deporte español y pasa de dedicar un mensaje para la selección española campeona de Europa, un gran éxito deportivo.

En su línea habitual, Sánchez ha ninguneado al deporte español y en este caso le ha tocado al fútbol sala. España ganó este sábado su octava Eurocopa, la primera en diez años, y este gran éxito no es motivo ni de una simple felicitación para los campeones continentales.

El presidente del Gobierno dedica sus redes sociales -esas que tanto detecta ahora, pero que sigue usando- a mensajes dirigidos a sus seguidores, a las elecciones en Aragón o a vídeos institucionales. Ni rastro de una felicitación a la selección española de fútbol sala, que derrotó a Portugal en la final de este sábado y consiguió un gran éxito para el deporte español.

No es nuevo. El mismo Pedro Sánchez que sí dedica tiempo a felicitar a otras personas, sobre todo si están vinculadas al PSOE, se calla con grandes éxitos del deporte español, como es ahora el fútbol sala, pero antes lo llegó a hacer con Rafa Nadal, el deportista más grande de la historia de nuestro país, o con otros grandes como Ilia Topuria o diferentes equipos de fútbol.

El Gobierno de España ha pasado del fútbol sala por completo. Pese a la importancia del campeonato de Europa, que además ha supuesto el regreso del triunfo de la selección española 10 años después, nadie del Ejecutivo acudió a Eslovenia para apoyar al equipo entrenado por Jesús Velasco. La única mención ha sido de la ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón, que se ha limitado a un mensaje en las redes sociales.

España campeona de Europa de fútbol sala

España ganó este sábado el Europeo de fútbol sala tras derrotar a Portugal en la gran final. El equipo de Jesús Velasco regresa a lo más alto del fútbol sala continental tras un torneo espectacular, en el que ha ganado todos los partidos. Un gran éxito con el que la selección española recupera el poderío en este deporte tras diez años sin hacerlo.

Con este título de 2026, España alcanza ya los ocho títulos continentales en 13 ediciones. Es, con diferencia, la selección que más Europeos tiene. El palmarés de nuestra selección es impresionante: ocho Europeos de fútbol sala ganados, 2/3 de todos los disputados. Además, España derrotó este sábado a Portugal, que era la vigente campeona de los dos últimos torneos europeos.