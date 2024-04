Pedro Sánchez se vuelve a borrar de la final de la Copa del Rey y deja plantado a Felipe VI

Pedro Sánchez volvió a ausentarse en la final de la Copa del Rey. El presidente del Gobierno podría haber asistido al encuentro que se disputó en el Estadio de la Cartuja en Sevilla entre el Athletic Club y el Mallorca, pues tan sólo tuvo un mitin en Vitoria por la mañana, pero sin ningún compromiso por la tarde. El líder del PSOE dejó un año más plantado a Felipe VI en el palco de autoridades en la que fue una auténtica fiesta del fútbol en la capital hispalense.

Y es que Pedro Sánchez y Copa del Rey son dos palabras que no casan últimamente. El presidente del Gobierno, como viene siendo ya habitual en las últimas ediciones, tomó la decisión de no presentarse en esta fiesta del fútbol celebrada en el Estadio de la Cartuja de Sevilla pese a no tener nada en su agenda. En cambio, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, sí asistió pese a acudir por la mañana a la boda de su compañero, amigo y alcalde de Madrid José Luis Martínez-Almeida.

Pedro Sánchez no acude a una final de la Copa del Rey, la que es la gran fiesta anual del fútbol español, desde el año 2021. Aquel año, y sin presencia de público por las medidas contra el covid-19, llegaron hasta la final el hoy también finalista Athletic Club y el Barcelona, cuya victoria acabó siendo para el conjunto azulgrana. Desde aquel entonces, el presidente del Gobierno ha alegado tener «problemas de agenda» en las dos últimas finales disputadas entre Betis y Valencia en 2022 y la de la pasada temporada entre Real Madrid y Osasuna.

Por ello, el presidente del Gobierno ha enviado a María Jesús Montero, Vicepresidenta primera y Ministra de Hacienda, a Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior; Pilar Alegría, ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.

Pedro Sánchez se ‘borra’ de la Copa del Rey

Bien es sabido que Pedro Sánchez ha perdido apoyos incluso dentro de sus votantes en los últimos meses ha raíz de un mandato lleno de escándalos. Mucho más si hablamos de los simpatizantes de la derecha. El actual presidente del Gobierno viene sufriendo un gran deterioro de su imagen en los últimos meses a pie de calle y es por ello que no quiere exponerse a ser abucheado y pitado en su llegada al Estadio de la Cartuja.

El presidente del Gobierno podría haber estado en el palco junto a Felipe VI, pero nuevamente ha tomado la decisión de dejarle plantado. Una decisión que, en realidad, no sorprende a nadie por la trayectoria que viene produciéndose en las últimas ediciones.

Por otro lado, el que tampoco estará en el palco es Pedro Rocha, que dimitió recientemente como presidente de la Junta Gestora de la Real Federación Española de Fútbol. Por ello, será Rafael del Amo el que acuda como máximo representante del fútbol español y cuya imagen está casi más dañada que la del presidente del Gobierno. Del Amo fue, durante el mandato de Luis Rubiales, una de sus manos derechas, pues ascendió a los pocos meses a la vicepresidencia de la RFEF.