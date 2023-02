Pedri, objetivo Clásico

El empate a dos en el Camp Nou ante el Manchester United, dejando todo abierto para la vuelta en Old Trafford, no fue lo único malo que le pasó al Barcelona anoche. Hubo una noticia peor: Pedri González. El canario no pudo ni finalizar el primer tiempo ante los Red Devils y tuvo que ser sustituido por Sergi Roberto. Hoy se confirma su lesión en el recto anterior de la pierna derecha que le mantendrá fuera varias semanas del equipo, previsiblemente un mes, perdiéndose partidos de mucha importancia pero con un claro objetivo: llegar al domingo 19 de marzo para el Clásico ante el Real Madrid de Liga Santander.

Corría el minuto 40, aún con el 0-0 en el marcador y todo muy igualado, cuando Pedri se iba al suelo. No fue producto de ningún golpe ni choque, ninguna entrada, simplemente el canario se iba al suelo. Parecía algo muscular y su gesto, más que contrariado y preocupado, hacía presagiar lo peor. Pedía el cambio y entraba en su lugar Sergi Roberto en el 41′.

Tras las primeras observaciones se ha podido confirmar que Pedri sufre una lesión en el recto anterior de la pierna derecha y estará algunas semanas sin poder jugar, iniciando desde hoy el proceso de recuperación para estar disponible cuanto antes y minimizar los tiempos de espera para su regreso.

Lo que es seguro, en principio, es que el jugador estará alrededor de un mes alejado de los terrenos de juego por lo que se perderá, entre otros, el encuentro de vuelta ante el Manchester United en Old Trafford, decisivo para seguir vivos en la Europa League tras el 2-2 en casa, el primer Clásico de Copa del Rey en el Santiago Bernabéu y, de pasar de ronda, el cruce de octavos en Europa.

La fecha clave para la vuelta de Pedri, si es que finalmente está un mes de baja y no más, es el domingo 19 de marzo, fecha en la que se disputa el Clásico de Liga Santander ante el Real Madrid. Será un partido clave para el devenir del título liguero y si los blancos son capaces de recortar distancias por el título o si por el contrario los culés logran aumentar la distancia que actualmente poseen.

La de Pedri es, sin lugar a dudas, un baja más que sensible en el organigrama culé de Xavi Hernández. El mediocentro es el engranaje más importante del equipo, por el que pasa cada jugada de ataque, el tempo y ritmo de los culés. Sin él Xavi se ve obligado o bien a cambiar sus planes y recuperar un 4-3-3 más clásico o buscar otro futbolista que refuerce el centro del campo.

En las mejores previsiones culés, con el pase a la siguiente ronda de la Europa League y Pedri regresando para el Clásico ante el Real Madrid del 19 de marzo, el mediocentro se perdería ocho partidos. Los encuentros de Liga ante el Cádiz, Almería, Valencia y Athletic de Bilbao; el choque de vuelta de dieciseisavos de final de Europa League ante el Manchester United y, de pasar, la ida y vuelta de octavos; y el encuentro de ida de semifinales de Copa del Rey ante el Real Madrid.