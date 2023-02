Pedri enciende las alarmas en el Barça

Preocupación en Can Barça. Pedri González abandonó de manera prematura el partido de ida de los playoffs de acceso a los octavos de la Europa League después de sufrir unos problemas musculares. El canario, uno de los jugadores más determinantes para Xavi Hernández, abandonó el duelo ante el Manchester United en el minuto 41 de la primera parte, aquejado de unas molestias en su pierna derecha.

Pedri tuvo que retirarse del terreno de juego después de sentarse sobre el césped, al no poder continuar. Xavi se vio obligado a retirar a uno de sus principales referencias para introducir en el césped a Sergi Roberto. Una baja más que sensible de cara a lo que restaba del encuentro y, en función del alcance de la lesión, para la vuelta que la próxima semana se jugará en Old Trafford.