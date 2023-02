Pedri avista la Liga

El Fútbol Club Barcelona no falla y se muestra, una jornada más, como el muro que todos imaginamos cuando vemos a un potencial campeón de liga. El cuadro azulgrana visitaba una de las canchas más complicadas, a priori, de la Liga Santander, la del Villarreal, y con una nueva exhibición de su sencilla fórmula de solidez defensiva y puntualidad en la pegada, en este caso ejemplificada en Pedri, se coloca con once puntos de ventaja sobre el Real Madrid –y un partido más en una batalla que día a día se va decantando hacia el color azulgrana.

No hubo sorpresa por parte de un Villarreal que se mostró tan gris como la camiseta de su rival en un encuentro en el que no se vio a la altura de un vigente semifinalista de Champions League. Mermado por la baja de su líder en el campo, un Gerard Moreno de nuevo peleado con los problemas físicos, el que debe ejercer de capitán desde el banquillo, Quique Setién, no pudo en la batalla con un Xavi que planteó mejor el partido y sigue construyendo de tres en tres a lomos de su sistema con cuatro centrocampistas, que le da solidez y no le resta de la pegada necesaria para ser el líder destacado de la Liga.

Pedri y Lewandowski fueron las dos estrellas de un encuentro en el que la calidad de los atacantes del Barcelona se imponía en un área, con las ocasiones más claras del partido, al tiempo que Christensen y un portentoso Araujo hacían bueno el trabajo al despejar todo el peligro que llegaba desde las botas del Villarreal. Destellos de Baena, de Yeremy, pero nada con la continuidad como para acercarse a un empate que, eso sí, se vio como una posibilidad real debido a la incapacidad culé de cerrar el partido.

El Barcelona en estos momentos es un equipo que cree en su idea, aunque esta diste de ser la visual del tiki-taka que durante tanto tiempo se vio como la única salida. Se mantiene el buen trato de balón, pero en el mejor Barça de Xavi tienen un papel preponderante jugadores como Araujo –¡qué central!–, Gavi o Kessie, quien ha caído de pie en este sistema que le viene a las mil maravillas. El de Costa de Marfil no desentona y aporta su físico a una propuesta engrasada con mimo y que, sin estridencias, permite que el Barça sea más líder, cada vez con más colchón y menos jornadas por disputarse.

En el Villarreal la constante fue un equipo demasiado plano, característica de dudoso gusto para los equipos de Setién que no se encuentran en buen momento. El técnico cántabro no cambió sus piezas ni su idea, sin ‘9’ ante la ausencia de Gerard Moreno, y siguió insistiendo con un Morales transparente y un Pino que no es, ni mucho menos, el del año pasado. Tampoco le salió bien la apuesta por el físico, con Coquelin, pareja de Capoué de inicio como guardaespaldas de Parejo, lesionado antes del descanso. Para entonces el Barcelona ya mandaba, gracias a una acción que merece capítulo aparte, como la calidad de sus protagonistas.

Pedri encarrila, Araujo decide

Volvemos a Pedri y a Lewandowski, que se citaron en el borde del área del Villarreal para tejer una maravillosa combinación que acababa con el canario, distinguido últimamente como llegador, anotando un gol a la postre clave para sumar una nueva victoria para su Barça. Lo de Pedri fue una exhibición durante todo el partido, mientras el ‘9’ culé, desacertado cara a puerta –las tuvo y las falló–, demostró ser mucho más y dejó una o dos asistencias más a la altura del nivel mundial de su figura.

Ya con el marcador en su cuenta atrás, Setién se decidió a hacer los cambios y con una triple apuesta pareció revitalizar a un Villarreal más lanzado hacia el todo –el empate– o la nada –el 0-2 definitivo–. Lo intentaron Yéremi Pino, que soñará esta noche con Araujo, y Samu Chukwueze, gol anulado incluido, pero nada para inquietar siquiera a un Ter Stegen que vivió, a excepción de la tensión del final, una noche plácida para cerrar una nueva portería a cero en un Barcelona que, con Pedri en modo MVP, avista la Liga y, al menos hasta el miércoles, se aleja hasta 11 puntos del Real Madrid.