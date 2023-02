De Gea deja vivo al Barça

Al Barcelona estuvo a punto de pasarle factura su regreso a Europa, pero David de Gea lo evitó. El guardameta del Manchester United falló en los dos tantos culés, impidiendo una victoria inglesa en la ida de la eliminatoria de la Europa League. Pese a que Marcos Alonso adelantó a los de Xavi, un magistral Rashford permitió a los visitantes darle la vuelta al marcador, enmudeciendo a un Camp Nou que reaccionó después de un manso centro de Raphinha que se comió el portero.

En medio del escándalo por los millonarios pagos del club a la empresa del ex vicepresidente del Comité de Árbitros, el Barça volvía a la segunda competición continental un año después. Lo hacía a lo grande, ante unos red devils que han resucitado en los últimos meses y que amenazaban con dejarles sin una plaza en los octavos de final.

Salía para el choque Xavi con casi todo. Sólo dos cambios en defensa, las entradas de Marcos Alonso y Jordi Alba por Christensen y Balde. El resto, lo esperado. Sin Busquets ni Dembélé, Kessié y Raphinha se mantenían en el esquema inicial del técnico.

El morbo lo ponía la presencia en el United de un Casemiro que regresaba al Camp Nou. Jugaba su particular Clásico el brasileño, al que se le vio muy enchufado y que llevó gran parte del peligro inglés durante la primera parte, protagonizando en el área prácticamente todas las acciones a balón parado.

Los dos conjuntos se repartieron el dominio y las ocasiones a lo largo de la primera mitad. Comenzó mandando el United, luego apretó el Barça, volvieron a tomar las riendas los de Ten Hag y acabaron mejor de nuevo los culés. Sin embargo, minutos antes del descanso, los azulgranas tuvieron su primer contratiempo de la noche: Pedri sufría una lesión en su muslo derecho y no podía seguir.

Aún así, comenzaron mandando los barcelonistas. Pese a la importante baja, encontraron el gol en una acción a balón parado. Wan-Bissaka confirmaba su mal partido confiándose al segundo palo y permitiendo que Marcos Alonso cabeceara con todo. Contó también con la ayuda de un De Gea que pudo hacer más. El defensor lo dedicó señalando al cielo, en honor a su padre, recientemente fallecido.

Remontada inglesa

Poco duró la alegría al equipo de Xavi. El United le dio la vuelta al marcador en apenas nueve minutos, gracias a Marcus Rashford. El delantero llegaba como el hombre más en forma de la Premier y en el Camp Nou lo confirmó. Se inventó un golazo de la nada, puesto que se quedó prácticamente sin ángulo, al colársela a Ter Stegen por el palo corto. Minutos después, volvía a ser protagonista al hacerle una filigrana a Raphinha en el lateral del área y poner un centro al segundo palo que, tras un toque ligero de Bruno Fernandes al primer palo, acabó en autogol de Koundé.

El central se vino abajo tras el gol y el colegiado le perdonó la expulsión al no señalar una falta clara en la frontal del área cometida sobre el propio Rashford. El francés era el último hombre y trastabilló por detrás al ariete, que encaraba a Ter Stegen. El italiano Mariani no pitó nada, pero la sorpresa llegó cuando desde el VAR no le instaron a que revisase la jugada, al ser una roja clara.

Cuando peor estaba el Barça, volvieron a contar con un favor de De Gea, en el que también colaboró Varane. El meta hizo la estatua y el central no acertó a despejar un centro liviano de Raphinha que no llegó a rematar Lewandowski. El balón se coló mansamente en la portería, acompañado por la mirada del portero español.

Todavía pudo llevarse el triunfo el Barça, puesto que Casemiro falló en un despeje y estrelló el balón en el palo. También lo intentaron Ansu Fati, pero un acertado –en esta ocasión– De Gea lo evitó, y Balde, que la mandó arriba. Pidieron un penalti de Wan-Bissaka, que hubiese confirmado la noche negra del jugador, por una mano que parecía clara en el área, pero el colegiado compensó el error cometido minutos antes con Koundé.